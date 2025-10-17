Revelan que Diane Keaton fue cremada tres días después de su lamentable muerte

La actriz Diane Keaton, quien falleció el 11 de octubre en Los Ángeles, California, volvió a ser noticia hace unas horas, luego de que se diera a conocer que murió a causa de complicaciones causadas por una neumonía.

Además de conocerse ese dato, también se reveló el destino que tuvieron los restos de la estrella de Hollywood.

De acuerdo al certificado de defunción, los restos de la protagonista de ‘Annie Hall’ fueron cremados el pasado 14 de octubre, es decir tres días después de su deceso.

La cremación se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles en un centro autorizado y en presencia de Dexter y Duke, sus dos hijos adoptivos, así como de sus familiares y amigos más cercanos.

La ceremonia fue íntima y no contó con la presencia de los medios de comunicación, ni de los seguidores con los que contaba la celebridad.

Hasta el momento se desconoce el destino que tendrán las cenizas de la gran Diane Keaton, quien en sus últimos meses de vida se la pasó refugiada en los brazos y el cariño de los suyos, a tal grado de que se llegó a decir que lucía desmejorada.

“Estaba muy delgada. Había perdido muchísimo peso. Tuvo que ir a Palm Springs porque su casa sufrió daños por los incendios forestales de enero, y cuando regresó, me quedé atónita”, se sinceró la compositora Carole Bayer, quien era muy cercana a la actriz.

De acuerdo a información, brindada por expertos a NBC News, tan solo en Estados Unidos fallecen 41,000 personas a causa de neumonía, una enfermedad que es tratable con antibióticos, pero que puede tener consecuencias fatales en adultos mayores, tal y como fue su caso.

Sigue leyendo: