Marie Claire Harp presumió su figura de ‘reloj de arena’ en un conjunto de cuero

Con mirada coqueta y sonrisa de oreja a oreja, la conductora Marie Claire Harp desató suspiros y deleitó la pupila de sus seguidores a través de su más reciente publicación en redes sociales. ¿La razón? El despampanante modelito con el que posó, evidenciando la figura de infarto con la que cuenta. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de las redes sociales se dio a la tarea de compartir los detalles de su nuevo proyecto en televisión, de la mano de la cadena Televisa.

Se trata de su regreso al programa deportivo ‘La Jugada’, luego de una temporada fuera gracias a su participación como reportera digital de la “La Casa de los Famosos México 3”: “De vuelta a @lajugadatudn ❤️❤️❤️🎥 todos los domingos por @canalestrellas y @univision”, confirmó desde su post.

Sin embargo, hubo otro detalle que no tardó en generar revuelo entre su comunidad digital, compuesta por casi tres millones de usuarios: el flamante conjunto con el que posó y reiteró su título de una de las mujeres más bellas del entretenimiento en la actualidad.

El look en cuestión consistió en un croptop de manga larga y con escote pronunciado en la parte frontal, así como una minifalda ceñida que acentuó su silueta de ‘reloj de arena’. El material de cuero con el que se confeccionaron las piezas y su color caramelo le dieron un toque atrevido y en tendencia para la temporada de otoño.

Para complementar su propuesta en moda, Marie Claire Harp usó unas sandalias de tacón en color dorado y accesorios sencillos. Mientras tanto, su maquillaje y peinado se mantuvieron naturales para darle protagonismo a las prendas y su envidiable figura.

En respuesta, miles de seguidores se dieron a la tarea de llenarla de halagos que resonaron en la sección de comentarios. Dentro de ellos destacaron: “Te amamos, eres increíble”, “Espectacular hermosa”, “Que preciosa”, “Tan bella como siempre”, “Es toda una diosa”, “Hermosa Marie Claire” y “Mi fav forever, cada día más linda”, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• ¿Por polémica con Alicia Machado? Marie Claire Harp habría roto su compromiso con José Manuel Figueroa

• Misteriosa foto de Marie Claire comprobaría ruptura con José Manuel Figueroa

• La Casa de los Famosos México superó las cifras del estreno de sus dos ediciones anteriores