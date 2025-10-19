Cardi B sorprende al cantar en el concierto de Ana Gabriel en Nueva York

Nueva York fue testigo de un concierto inolvidable. La noche de este sábado, Ana Gabriel ofreció un exitoso recital en la arena UBS de Belmont, como parte de su gira “Claro de Luna”. Sin embargo, la gran sorpresa para los asistentes, especialmente para quienes estaban en primera fila, fue descubrir a la superestrella del rap Cardi B entre el público, disfrutando del espectáculo.

Lejos del escenario y los reflectores, Cardi B se mostró como una seguidora más, emocionada por vivir una noche de baladas y nostalgia. La cantante, de ascendencia latina, no solo fue una espectadora, sino una fan entregada.

A través de sus historias de Instagram, compartió fragmentos del concierto donde se la veía coreando con entusiasmo partes del repertorio de la llamada “Diva de América”. Lo que más llamó la atención fue que la rapera se sabía las canciones completas, un detalle que evidenció una genuina afinidad con la música de la artista mexicana y que generó una ola de comentarios positivos entre sus seguidores.

Este gesto de conexión con la música hispana no es nuevo para Cardi B, quien en ocasiones anteriores ha expresado su aprecio por artistas como Rocío Dúrcal. Para cerrar su muestra de admiración, en una de sus historias, acompañó una imagen con la bandera de México con la palabra “Viva”, un gesto interpretado como un profundo respeto y cariño hacia la cultura que Ana Gabriel representa con orgullo.

Hasta el momento, la cantante mexicana no ha reaccionado públicamente a las publicaciones, pero la anécdota ya quedó registrada como un testimonio de cómo la música trasciende idiomas y orígenes.

Cardi B: embarazo y su nuevo álbum

Recientemente, Cardi B confirmó su embarazo. Está esperando un bebé con su novio, el receptor abierto de los New England Patriots, Stefon Diggs. Se espera que el pequeño nacerá antes del inicio de su primera gira, “Little Miss Drama”, que comienza en febrero.

En cuanto a su carrera, la rapera también habló sobre su próximo álbum, ‘Am I The Drama’, que incluirá un tema titulado “Safe”. Cardi B destacó el apoyo fundamental de su pareja durante este proceso, afirmando que ambos comparten la misma ambición de ser “el mejor” en sus respectivos campos.

“Y él me hace sentir segura, muy confiada y muy fuerte”, confesó. La artista también reveló la presión que está sintiendo, admitiendo que recientemente tuvo un ataque de pánico debido a la ansiedad por el lanzamiento del álbum y los duros comentarios del público. “Lloraba sin parar… La gente me atacaba con mucha dureza. A veces te quieren, a veces te odian”.

