DT de Chivas no se conforma y dice que su equipo necesita mejorar para acceder a cuartos de final

El argentino Gabriel Milito, entrenador de las Chivas de Guadalajara, celebró este sábado el buen paso de su equipo, pero consideró que no es suficiente para clasificarse a los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

“Lo que hicimos hasta acá es bueno, pero no es suficiente y ahora habrá que seguir en estos últimos cuatro partidos dando pelea” afirmó en conferencia de prensa, luego del triunfo por 2-0 sobre Mazatlán.

En la fecha 13 del Apertura Chivas venció con anotaciones de Omar Govea y de Armando González.

Milito resaltó la entrega del equipo, que desde los primeros minutos del encuentro generó jugadas que concluyeron con intentos en el arco rival.

“Tuvimos buen criterio y buenas llegadas al arco rival. De principio a fin se vio un equipo entregado y eso habla mucho de la mentalidad y el deseo que tenemos de llegar a nuestro objetivo inicial”, subrayó

El Guadalajara suma 20 puntos de 39 posibles y se coloca en el octavo puesto de la clasificación,

Milito destacó la actuación del Armando González, de 22 años, y que se convirtió en el mexicano con más goles en el presente torneo, con siete tantos.

“Me pone contento que nuestro nueve esté en racha goleadora; necesitamos sus goles. Yo no me quedo solamente con los goles que necesita para su confianza, también con el gran esfuerzo que hace para las labores defensivas”, señaló.

El estratega pidió no sobredimensionar la racha de González, quien se ha ganado un lugar en el cuadro titular, aunque aún le falta mucho aprendizaje.

“Hay que dejarlo tranquilo; que siga con su evolución porque tiene muchos casilleros para completar todavía. Para la edad que tiene, va bien, pero llegar a la selección nacional son palabras mayores, no hay que confundirlo”, señaló.

En la jornada 14 las Chivas visitarán el próximo miércoles a los Gallos de Querétaro, decimosextos en la clasificación.

*Con información de EFE.

