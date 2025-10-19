Jennifer Lopez volvió a recordar su show en Super Bowl junto a Shakira: “Quería el mío”

Jennifer Lopez recordó su icónica actuación en el Super Bowl 2020 junto a Shakira y expresó su versión sobre el descontento que le causó hacer el show conjunto.

En una reciente entrevista en Howard Stern Show, JLo explicó que aunque aceptó participar en el espectáculo junto a Shakira, ella siempre había soñado con tener su propio momento en el escenario al estilo de sus ídolos Madonna o Prince.

“Para mí siempre fue un sueño hacerlo (el medio tiempo del Super Bowl). Como mis ídolos, como Madonna, como Diana Ross o Prince… Cuando me dijeron que lo iba a hacer con Shakira o Gloria Estefan, pensé: ‘¿Tú crees que un único artista latino no puede hacerlo solo?’. Ese fue el problema”, explicó la cantante, quien ya había hablado del show en su documental Halftime.

La cantante señaló que la producción pudo haber manejado mejor la organización show, ya que tanto ella como Shakira merecían un espacio para brillar por separado.

“Shakira también se merecía su momento. Y yo quería el mío, la oportunidad de hacer lo que siempre soñé”, dijo.

JLo confesó que inicialmente sintió frustración por no tener el tiempo completo del espectáculo solo para ella, y que la decisión de compartir el show le pareció en su momento “la peor idea del mundo”. Sin embargo, con el paso del tiempo, reconoció que estar en esa tarima fue lo mejor que pudo pasar.

La cantante destacó la importancia del show en ese momento: dos mujeres, madres y latinas que defendían el trabajo duro y trajeron luz en tiempos difíciles.

En febrero de 2020, Jennifer Lopez y Shakira protagonizaron el show de medio tiempo del Super Bowl, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.

El espectáculo, con una duración de aproximadamente 14 minutos, estuvo dividido en dos partes principales: una para Shakira y otra para JLo.

En el show, la barranquillera interpretó algunos de sus éxitos más emblemáticos como “She Wolf”, “Whenever, Wherever”, “Chantaje” y “Hips Don’t Lie”.

Cuando llegó su turno, Jennifer López tomó el escenario para interpretar icónicos temas como “Jenny from the Block”, “On the Floor” y “Waiting for Tonight”. El show culminó con JLo y Shakira cantando juntas “Let’s Get Loud”.

Jennifer López expresó estar muy orgullosa de esa presentación y del mensaje que transmitieron ambas artistas latinas al mundo, a pesar de las dificultades logísticas y sus deseos personales.

Seguir leyendo:

· ¿Cómo es la relación de JLo y Ben Affleck tras su reciente reencuentro?

· La reacción de Jennifer Lopez cuando le preguntaron por Ben Affleck en una entrevista

· Jennifer Lopez sale en defensa de Bad Bunny tras críticas por su próximo show en el Super Bowl