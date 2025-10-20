HomeGoods ampliará su presencia con cinco nuevas tiendas en noviembre
Las nuevas tiendas del minorista especializado en artículos para el hogar estarán en Arkansas, Mississippi, Ohio, California, Iowa
A través de un comunicado, la cadena minorista especializada en muebles, ropa de cama, productos de cocina, arte y otros accesorios para el hogar, HomeGoods anunció la apertura de cinco nuevas tiendas que espera abrir a sus clientes la primera semana de noviembre.
A pesar de un gran cierre de tiendas minorista el año pasado, este 2025 muchas tiendas han impulsado su expansión en el mercado con la creación de nuevos locales para llegar a más consumidores.
En este sentido, la cadena indicó dónde y cuándo se abrirán las nuevas tiendas:
- 2747 Lakewood Village Drive, North Little Rock, Arkansas – 6 de noviembre.
- 15140 Crossroads Parkway, Gulfport, Mississippi – 6 de noviembre.
- 25959 Lorain Road, N. Olmsted, Ohio – 6 de noviembre.
- 303 Gellert Boulevard, Daly City, California – 30 de octubre.
- 3145 Manawa Centre Drive, Ste 100, Council Bluffs, Iowa – 23 de octubre.
La minorista propiedad de TJX y que forma parte de sus otras compañías: TJ Maxx, Sierra Trading Post y Marshalls entra dentro de un plan de expansión, que de acuerdo con declaraciones de Ernie Herrman, director ejecutivo de TJX Companies se tiene prevista la apertura de 1,300 locales a nivel mundial.
Finalmente, en su página web HomeGoods indicó también donde están ubicados los locales que se han inaugurado recientemente:
- 2117 Claribel Road, Riverbank, California.
- 7095 SE 29th Street, Midwest City, Oklahoma.
- 42080 Cypress Parkway, Unidad n.° 8, Punta Gorda, Florida.
- 1463 University Drive, Burlington, Carolina del Norte.
- 3200 Columbus Center, Columbus, Indiana.
