HomeGoods ampliará su presencia con cinco nuevas tiendas en noviembre

Las nuevas tiendas del minorista especializado en artículos para el hogar estarán en Arkansas, Mississippi, Ohio, California, Iowa

Este año muchas cadenas minoristas están impulsando su expansión en el mercado con la apertura de nuevos locales. Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

A través de un comunicado, la cadena minorista especializada en muebles, ropa de cama, productos de cocina, arte y otros accesorios para el hogar, HomeGoods anunció la apertura de cinco nuevas tiendas que espera abrir a sus clientes la primera semana de noviembre.

A pesar de un gran cierre de tiendas minorista el año pasado, este 2025 muchas tiendas han impulsado su expansión en el mercado con la creación de nuevos locales para llegar a más consumidores.

En este sentido, la cadena indicó dónde y cuándo se abrirán las nuevas tiendas:

  • 2747 Lakewood Village Drive, North Little Rock, Arkansas – 6 de noviembre.
  • 15140 Crossroads Parkway, Gulfport, Mississippi – 6 de noviembre.
  • 25959 Lorain Road, N. Olmsted, Ohio – 6 de noviembre.
  • 303 Gellert Boulevard, Daly City, California – 30 de octubre.
  • 3145 Manawa Centre Drive, Ste 100, Council Bluffs, Iowa – 23 de octubre.

La minorista propiedad de TJX y que forma parte de sus otras compañías: TJ Maxx, Sierra Trading Post y Marshalls entra dentro de un plan de expansión, que de acuerdo con declaraciones de Ernie Herrman, director ejecutivo de TJX Companies se tiene prevista la apertura de 1,300 locales a nivel mundial.

Finalmente, en su página web HomeGoods indicó también donde están ubicados los locales que se han inaugurado recientemente:

  • 2117 Claribel Road, Riverbank, California.
  • 7095 SE 29th Street, Midwest City, Oklahoma.
  • 42080 Cypress Parkway, Unidad n.° 8, Punta Gorda, Florida.
  • 1463 University Drive, Burlington, Carolina del Norte.
  • 3200 Columbus Center, Columbus, Indiana.

