“El milagro de la Calle 34”: encuentran a una bebé abandonada en el metro de Nueva York

Una bebé recién nacida fue encontrada abandonada la mañana del lunes en las escaleras que conducen a una parada del metro en el centro de Manhattan, informaron las autoridades de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

El hallazgo se produjo a las 9:27 a. m., en pleno movimiento del viaje matutino, cuando una persona llamó al 911 para alertar sobre la presencia del bebé en la estación 34th Street–Penn Station, una de las más concurridas de la red subterránea de la ciudad.

Estaba consciente y en condición estable

Agentes policiales y personal de emergencia acudieron rápidamente al lugar y encontraron a la bebé consciente y alerta. Fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron que se encuentra en condición estable.

Las autoridades no han revelado detalles sobre la identidad de la menor ni sobre quién podría haberla dejado en el sitio.

“Lo llamo el ‘Milagro de la Calle 34’”, declaró Demetrius Crichlow, presidente de MTA New York City Transit, haciendo referencia a la clásica película navideña. Crichlow explicó que la alerta fue recibida gracias a una llamada anónima, lo que permitió que la bebé fuera rescatada a tiempo.

El caso ha reavivado el debate sobre la ley de refugio seguro vigente en el estado de Nueva York, que permite a los padres entregar voluntariamente a un recién nacido de hasta 30 días de edad en hospitales, estaciones de policía o cuarteles de bomberos sin enfrentar cargos penales.

Esta legislación busca prevenir tragedias como abandonos en lugares públicos y garantizar la seguridad de los recién nacidos cuando los padres no pueden hacerse cargo.

La NYPD abrió una investigación para determinar quién dejó a la bebé y si su entrega se produjo bajo circunstancias que violen la ley. Mientras tanto, la menor permanecerá bajo custodia médica y protección infantil.

“Gracias a la rápida acción de un ciudadano y a la coordinación entre nuestros agentes y personal médico, esta niña tiene una oportunidad de vivir con seguridad”, señaló un portavoz policial.

