Endrick habría pedido al Real Madrid que lo dejen salir en el mercado de invierno

El joven delantero brasileño Endrick ha pedido al Real Madrid salir cedido durante el mercado de invierno europeo, en enero próximo, según adelantó este martes el portal UOL.

Ante la ausencia de oportunidades desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco, el propio Endrick ha solicitado a su club que lo preste a otro equipo, con Francia o Italia como posibles destinos, de acuerdo con la información del periodista Paulo Vinícius Coelho.

El atacante cree que “no va a conseguir jugar” con el técnico tolosarra y prefiere salir de la disciplina merengue para sumar minutos en 2026, cuando se disputará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Según Vinícius Coelho, tras un primer análisis del mercado, la Premier League de Inglaterra se ve como una opción casi imposible y lo más factible sería irse cedido a un Olympique de Lyon, o “tal vez el PSG” (París Saint-Germain); o en Italia al Roma.

El Real Madrid, al parecer, está de acuerdo en prestar al ariete, el único jugador de campo que aún no ha tenido minutos con Xabi Alonso. Otros medios brasileños también han planteado la posibilidad de un retorno al Palmeiras, donde se formó.

Endrick, quien llegó con la vitola de gran promesa mundial, se lesionó al final de la temporada pasada y desde la llegada de Xabi Alonso, a finales de mayo, ha perdido espacio en la plantilla hasta prácticamente desaparecer.

El delantero de 19 años también se ha alejado de la selección brasileña absoluta, con la que tuvo un inicio brillante.

Formado en el Palmeiras, Endrick rompió multitud récords de precocidad en la escuadra paulista y fue vital en la consecución de sus últimos títulos.

Su potencia y facilidad para marcar llamaron la atención del Real Madrid, que lo fichó por una millonada cuando apenas tenía 16 años.

El joven artillero se quedó en el cuadro de São Paulo hasta que completó los 18 años, momento a partir del cual dio el salto al conjunto blanco.

*Con información de EFE.

