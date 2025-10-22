Lamont Roach aprovechará errores de Pitbull Cruz para vencerlo

Lamont Roach Jr. aprovechará los errores que comete Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), para vencerlo el 6 de diciembre en San Antonio, Texas.

En entrevista con Fight Hub TV, Roach Jr. explicó que el estilo del Pitbull Cruz es agresivo, pero cree que puede lastimarlo porque aseguró que mantendrá su poder en las 140 libras.

“Sigue siendo un blanco fijo. No es que trabajen para estar a la defensiva. Creo que sigue siendo implacable, sigue siendo brutal, el mismo peleador que quiere hacer daño a quien se le ponga en el camino”, dijo.

Pitbull Cruz planea noquear a Lamont Roach Jr. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Creo que comete algunos errores y queda totalmente expuesto para que yo lo conecte muy limpio. Se va a dar cuenta de que aunque suba de categoría, yo pego duro”, agregó.

Los dos ex rivales de Gervonta Davis, medirán fuerzas y el peleador mexicano parte como favorito para ganar el enfrentamiento, pero algunos piensan que el estadounidense podría dar la sorpresa.

Lamont Roach Jr. subirá nuevamente al ring luego de un reñido encuentro con Gervonta Davis que terminó de forma polémica, ya que en el noveno asalto ‘Tank’ se arrodilló y el árbitro no lo calificó como una caída porque el campeón indicó que tenía algo en el ojo.

Esto pudo haber sido un factor determinante para que la balanza se inclinara a favor de Roach Jr. Tras los doce asaltos, los jueces marcaron la pelea como un empate mayoritario. El estadounidense estaba negociando la revancha, pero ‘Tank’ aceptó una pelea millonaria con Jake Paul para noviembre.

En cambio, Pitbull Cruz viene de vencer en las tarjetas a Omar Salcido -que entró como reemplazo de último minuto de Ángel ‘Tashiro’ Fierro- por decisión unánime y se consolidó como campeón mundial interino de las 140 libras del CMB.

Pitbull Cruz y Lamont Roach Jr. en su primer cara a car previo a su pelea. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó tras doce rounds con Tank Davis en una pelea que piensa que debería haber ganado. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y dos empates.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

