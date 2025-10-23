Timbers y Chicago Fire avanzan a playoffs de la MLS por el Play-In

Portland Timbers y Chicago Fire son los dos equipos que avanzaron en los playoffs de la MLS tras conseguir la clasificación en el Play-In este miércoles.

El Fire derrotó 3-1 al Orlando City, mientras que Timbers derrotó al Salt Lake por el mismo marcador en la jornada de Play-In este miércoles.

Fire se inspiró on doblete de Cuypers

El Chicago Fire, con gol de Brian Gutiérrez y doblete del belga Hugo Cuypers, ganó por 3-1 este miércoles al Orlando City del técnico colombiano Óscar Pareja en el ‘play-in’ de la MLS y accedió al cuadro principal de los ‘playoffs’.

El Fire será rival del Philadelphia Union, ganador del Supporters’ Shield al mejor equipo de la temporada regular, en la primera ronda, que prevé una serie al mejor de los tres partidos.

Entrenado por Gregg Berhalter, exseleccionador de Estados Unidos, el Fire ha relanzado sus ambiciones y este año, pese a los altibajos, ha sido uno de los equipos más espectaculares de la liga.

Timbers irá contra el San Diego de Chucky Lozano

Un doblete del chileno Felipe Mora impulsó este miércoles la victoria por 3-1 de los Portland Timbers contra el Real Salt Lake y entregó a su equipo el billete para la primera ronda de los ‘playoffs’ de la MLS, en la que se medirá con el San Diego del mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano.

Mora, nacido en Santiago de Chile hace 32 años, anotó su doblete en la primera mitad. En la temporada regular, había metido cinco goles.

Justen Glad recortó para el Real Salt Lake antes del descanso, pero el defensa canadiense Kamal Miller puso la sentencia definitiva en el 81 con el 3-1.

Timbers y San Diego se medirán en la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ del Oeste al mejor de los tres encuentros.

Así quedarán los duelos de playoffs de la MLS

Inter Miami vs. Nashville

Philadelphia Union vs. Chicago Fire

Whitecaps vs. FC Dallas

Cincinnati vs. Columbus Crew

Charlotte FC vs. NYC FC

San Diego FC vs. Timbers

Minnesota vs. Sounders

LAFC vs. Austin FC

