Claudia Martín presume su ‘baby bump’ en la recta final de su embarazo

A solo unas semanas de convertirse en madre, la actriz Claudia Martín se encuentra creando memorias y disfrutando al máximo de cada una de ellas en compañía de su esposo, el histrión Carlos Said. Prueba de ello es su más reciente escapada romántico que quedó documentada a través de redes sociales. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

La protagonista de historias como “Fuego Ardiente” y “Los ricos también lloran” optó por dar una mirada a esta salida familiar por medio de una publicación desde su cuenta de Instagram. En ella colocó algunas fotografías que dejaron al descubierto el destino que eligieron para su viaje, así como las actividades que realizaron durante el mismo.

De acuerdo con las imágenes, Martín y Said realizaron un paseo en la ciudad de Cuernavaca y gozaron de una tarde al aire libre que incluyó una sesión de pintura, una siesta en hamaca y una improvisada sesión de fotos en la que la famosa mostró su pancita de embarazo.

Enfundada en un look premamá de vestido café, con un estilo bohemio, la estrella de la pantalla chica se dejó ver muy sonriente mientras abraza con orgullo su crecida “baby bump”. Además, Claudia Martín y Carlos Said no perdieron la oportunidad de posar juntos, destacando aquellas postales en las que el galán de telenovelas toca el vientre de su enamorada.

En respuesta a esta hazaña en redes sociales, su esposo le dedicó un breve, pero conmovedor mensaje que derritió en corazón de sus seguidores más fieles: “La más hermosa. Te amo, mi reina”, recalcó el artista.

Por su parte, su comunidad digital también se hizo notar en la sección de comentarios con menciones como: “La verdad en todas las fotos sales bellísima…un millón de bendiciones”, “La más bella”, “Ese bebé va a ser hermoso”, “La embarazada más preciosa”, “Hermosas fotos, una hermosa pareja”, “Mi actriz favorita. El embarazo te hace ver más radiante” y “Máximo no para de crecer, que ganas de conocerlo”, por mencionar algunos.

