Marie Claire Harp evidenció sus torneadas piernas en un look de minifalda y croptop

Vaya revuelo causó la venezolana Marie Claire Harp luego de recurrir a su cuenta de Instagram para dar una mirada a la inesperada sesión de fotos que protagonizó en el foro del programa “Cuéntamelo Ya!”, donde participó como conductora invitada.

Con la alegría y coquetería que la caracteriza, la participante de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, se dejó ver posando desde las instalaciones de Televisa enfundada en un atuendo casual, pero que no falló en evidenciar sus atributos.

Se trató de un conjunto de chaqueta y minifalda de vinipiel que se abrazaron a su silueta y resaltaron su figura de reloj de arena. Sin embargo, hubo un atributo que dio mucho de qué hablar entre su comunidad digital: las torneadas piernas con las que cuenta como producto de sus intensas rutinas de ejercicio.

En combinación con un croptop blanco y ajustado, Marie Claire Harp dio un toque casual a su propuesta en moda, demostrando una vez más por qué es considerada una de las mujeres más bellas del entretenimiento en México.

Gracias a este conjunto de postales, la estrella de las redes sociales se volvió el blanco de piropos por parte de su comunidad digital, compuesta por casi tres millones de internautas.

Dentro de los comentarios más mencionados se encuentran: “Que hermosa que estás”, “Simplemente bella”, “La representante más linda de Venezuela”, “A ti te esculpieron los mismos dioses”, “Guapísima Marie Claire”, “La más bella de todas” y “De grande quiero ser como tú, estás irreaaaaal”, por mencionar algunos.

