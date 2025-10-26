Fabio Wardley reta a Oleksandr Usyk tras noquear a Parker

Fabio Wardley retó a Oleksandr Usyk luego de noquear a Joseph Parker y arrebatarle el puesto como retador obligatorio del ucraniano el sábado por la noche en el O2 Arena de Londres, Inglaterra.

En la entrevista sobre el ring tras su victoria, Wardley fue directo e hizo un llamado a Usyk para que lo busque y ponga en juego el campeonato indiscutido de peso pesado.

“¿Si tengo algo más que decir? Solo una cosa, una sola: ¡Usyk… Usyk… Usyk! ¿En dónde me gustaría que fuera la pela? Podría ser en mi jardín trasero, no me importa, hagámoslo, démosle la dirección de Ipsswitch; le daré mi código postal. Puede venir a buscarme, no me importa donde mientras él esté allí, que solo traiga sus cinturones y hagamos que suceda”, declaró.

Oleksandr Usyk es el campeón indiscutido de peso pesado. Crédito: Francisco Seco | AP

En el combate con Parker, Fabio Wardley comenzó con desventaja y de a poco fue igualando las acciones en una pelea muy emocionante y de constantes cambios. En el décimo asalto el neozelandés casi lo noquea, pero sobrevivió.

Finalmente, en el undécimo round, Wardley soltó una derecha potente en el rostro de Parker y consiguió la victoria por nocaut técnico, dando la sorpresa de la jornada y quedándose con el campeonato interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Oleksandr Usyk ya había declarado que estaba interesado en enfrentar al ganador de esta pelea, por lo que Wardley podría ser el siguiente en enfrentarlo.

Recordemos que Usyk viene de dominar a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

Fabio Wardley, de 30 años, se convirtió en campeón interino de la OMB al acabar a Joseph Parker. El peleador británico sigue invicto tras 20 peleas, 19 de ellas por nocuat, y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

