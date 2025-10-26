Terence Crawford elige su favorito entre Paul y Davis

Terence Crawford, campeón indiscutido de 168 libras, eligió a Jake Paul como el favorito para ganar la pelea contra Gervonta Davis que se realizará el 14 de noviembre en el Kaseya Center en Miami, Florida.

En una entrevista con Full Send Podcast, Crawford explicó que Paul es muy grande para Davis y eso le dará ventaja en el enfrentamiento, aunque sabe que no es una disputa real.

“Jake es demasiado grande para Tank. En realidad, es demasiado grande para él. Tank es muy talentoso, puede pegar fuerte y es explosivo. Jake también puede pegar con esa mano derecha. Lo he visto de cerca y personal. El tipo es grande, no es tan lento como la gente piensa y puede pegar. Honestamente, creo que Jake ganaría por juventud”, dijo.

Jake Paul aseguró que Tank Davis es una prueba difícil para él. Crédito: ulio Cortez | AP

“No hay un ganador, es una exhibición, pero Jake es demasiado grande. Si realmente pelean, es demasiado grande. Tank no va a poder entrar por ese jab. Si Jake conecta un buen golpe en Tank, se acabó. No creo que sea una pelea real, están entrando para ganar dinero. Jake es demasiado grande, y si conecta, podría terminar rápidamente”, concluyó.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido muy criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en la división ligera (65 libras de diferencia). Según anunció Nakisa Bidarian -CEO de Most Valuable Promotions-, ambos pelearán en un peso pactado de máximo 195 libras, por lo que ‘Tank’ deberá subir 60 libras.

Gracias al atractivo de ambos en redes sociales y que será difundida en Netflix, el enfrentamiento generará millones de dólares en ganancias, algo que beneficiará económicamente a Davis.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ -que nunca ha peleado en una categoría tan alta- y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Gervonta Davis aceptó una lucrativa pelea con Jake Paul. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Lamont Roach Jr. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

