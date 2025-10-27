Amaia Montero sobre su regreso a La Oreja de Van Gogh: “Estoy conmovida”

Tras el anuncio de su regreso a La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero rompió su silencio sobre cómo se siente por volver a la banda que la catapultó a la fama hace más de 20 años.

En un emotivo y sincero mensaje publicado en su Instagram, la cantante española confesó el profundo proceso personal y artístico que vivió en los últimos años antes de esta nueva etapa.

“Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, ni cómodo ni agradable, pero sí muy real”, escribió Montero.

La cantante de 49 años, quien en los últimos años ha experimentado problemas de salud mental, aseguró que por mucho tiempo pensó que ya no tendría más oportunidades para volver a hacer lo que más ama: la música.

“Dicen que las oportunidades solo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo”, aseguró.

Montero expresó sentirse “conmovida” por el apoyo y cariño que ha recibido tras la confirmación de su regreso y por el sentimiento de “estar en casa” al reencontrarse con el grupo, con el que saldrá de gira el próximo año.

“Os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando”, indicó.

La gira de reencuentro, llamada Tantas cosas que contar, comenzará en mayo de 2026 y recorrerá España y Latinoamérica. Las entradas ya se han agotado en varias ciudades, evidenciando la enorme expectación que genera su vuelta.

En 2007, Amaia Montero decidió dejar La Oreja de Van Gogh tras una década como vocalista del grupo para comenzar una carrera como solista y explorar nuevos horizontes artísticos fuera del grupo que la lanzó a la fama.

Tras la salida de Montero, La Oreja de Van Gogh siguió continuó con Leire Martínez como vocalista principal durante 17 años, hasta que esta también dejó la agrupación hace un año.

Seguir leyendo:

· ¿Amaia Montero regresará a La Oreja de Van Gogh?

· Amaia Montero genera rumores de que podría regresar con el grupo La Oreja de Van Gogh

· Amaia Montero volverá a la música en 2025