David Benavídez reconoce que Yarde es duro, pero dice estar en otro nivel

David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reconoció que Anthony Yarde será un rival duro, pero aseguró que está en un nivel superior al británico.

En una entrevista con la revista The Ring, Benavídez comentó que es un peleador completo y lo va a demostrar cuando enfrenta a Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

“Este es el oponente perfecto para demostrar mis habilidades y talento. Anthony Yarde es un gran peleador. Es un veterano duro, pero yo estoy en otro nivel ahora mismo. Lo tengo todo. Tengo velocidad, tengo defensa, y tengo las habilidades y la confianza necesarias. Esta pelea será difícil. Sé que Anthony Yarde va a darlo todo, pero siento que voy a demostrar mi nivel el 22 de noviembre”, dijo.

Anthony Yarde quiere acabar con el invicto de David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

“Hemos estado trabajando. Llevo unos cuatro meses y medio entrenando para esta pelea porque sabía que algo grande se avecinaba. En mi nivel, todos estos peleadores son buenos. Quiero liderar el grupo y demostrarle a todo el mundo que soy el mejor peso semicompleto del mundo“, añadió.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

