David Benavídez menciona por qué no le gusta Davis vs. Paul

David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mencionó que no le gusta que Gervonta Davis pelee con Jake Paul, ya que quiere ver a Tank en otos enfrentamientos.

En una entrevista con Ring Champs with Ak & Barak, Benavídez cree que Davis debería subir al ring contra Shakur Stevenson, Devin Haney o Ryan García, pero al final entiende que el duelo con Paul es más lucrativo.

“No me importa que Tank acepte esa pelea, pero te diré cuál es mi problema al respecto, no quiero que nadie se moleste. No se trata de la pelea, solo quiero ver a Tank pelear contra Shakur Stevenson, Devin Haney, todas esas peleas. Creo que Tank, como campeón mundial de boxeo, debería darnos esas peleas, son las que quiero ver. Sin quitarle mérito a la pelea con Jake Paul, sé que será una pelea importante con mucho dinero, pero es competitiva solo hasta cierto punto, porque no se trata realmente de la habilidad, sino del tamaño”, dijo.

Gervonta Davis aceptó una lucrativa pelea con Jake Paul. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Tank es mucho más pequeño que Jake Paul, pero sabemos que si conecta un buen golpe, podría ser el fin para Jake, pero también, en mi opinión, Jake Paul es tan grande que si conecta el golpe correcto, quizás si le da en la nuca o en la sien, podría terminar pronto también. Así que no se trata de habilidad, se trata solo de tamaño y no quiero parecer hater ni nada, pero, como dije, prefiero ver a Tank con Shakur Stevenson, en mi opinión, si Tank pelea con Shakur Stevenson, Devin Haney o Ryan García 2, les gana a todos, imaginen cuánto más grande será la pelea con Jake Paul”, agregó.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido muy criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en la división ligera (65 libras de diferencia). Según anunció Nakisa Bidarian -CEO de Most Valuable Promotions-, ambos pelearán en un peso pactado de máximo 195 libras, por lo que ‘Tank’ deberá subir 60 libras.

Gracias al atractivo de ambos en redes sociales y que será difundida en Netflix, el enfrentamiento generará millones de dólares en ganancias, algo que beneficiará económicamente a Davis.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ -que nunca ha peleado en una categoría tan alta- y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jake Paul aseguró que Tank Davis es una prueba difícil para él. Crédito: ulio Cortez | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Lamont Roach Jr. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

