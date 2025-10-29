Blake Snell busca revancha ante Toronto en Juego 5 de Serie Mundial

Blake Snell será el encargado de abrir el Juego 5 de la Serie Mundial, empatada 2-2, y que será su revancha luego de no poder tener una buena apertura en el primer duelo de la serie.

Snell recibió ocho hits, un jonrón, cinco carreras limpias y dio tres bases por bolas a una alineación de Toronto que ha demostrado ser oportuna.

El zurdo de los Dodgers quiere redimirse y tendrá la oportunidad en el Dodger Stadium este miércoles.

“Sí, estoy listo para demostrar que aprendí de mis errores en la primera apertura”, dijo Snell este martes. “Estoy emocionado de tener otra oportunidad mañana para mostrar la clase de pitcher que soy y la manera en que puedo ayudar a mi equipo, comentó.

Blake Snell siente la confianza de que siempre los Dodgers pueden ganar

Blake Snell habló sobre la victoria del equipo en 18 innings y se sorprendió sobre la forma de que parece que el equipo siempre puede ganar cualquier juego.

“Confiaba en mi equipo, sabía que los muchachos encontrarían la manera de ganar”, aseguró. “Es raro, con este equipo, siempre parece que todos tienen la confianza en que alguien hará algo para ganar. Es la primera vez que veo esto y he estado en muchos equipos. Ha sido divertido ser parte de esto”.

Los Dodgers necesitan una victoria este miércoles para ponerse nuevamente arriba en la Serie Mundial y viajar a Toronto con la necesidad de sumar solo una victoria.

Snell lanzará este martes y Yoshinobu Yamamoto sería el encargado de abrir el Juego 6 con seis días de descanso.

Dave Roberts habló sobre la posibilidad de que Snell hubiera lanzado en el largo Juego 3 de 18 innings, pero afirmó que no iba a hacerlo y que era Yamamoto o Miguel Rojas, quienes estaban como candidatos después de Will Klein.

“Blake Snell acaba de lanzar su bullpen ayer más temprano”, dijo Roberts. “Así que no iba a pitcher el martes. Shohei estaba lidiando con calambres anoche. Era probable que de ser necesario serían Yamamoto o Miguel Rojas (jugador de cuadro)”.

