Carter’s anuncia la clausura de 150 sucursales y despido de 300 trabajadores

La popular cadena departamental de ropa infantil, Carter’s anunció a través de un comunicado sobre el cierre de al menos unas 150 sucursales y cerca de 300 recortes de puestos de trabajo.

“Como todos sabemos ahora, en los últimos meses se han implementado aranceles significativamente más altos que afectan a las importaciones procedentes de casi todos los países, incluidos aquellos de los que obtenemos la mayoría de nuestros productos”, dijo el vicepresidente ejecutivo y director financiero, Richard Westenberger.

La compañía detalló que la estrategia es cerrar unas 100 tiendas de bajo rendimiento para 2026 y suspender el plan de nuevos locales en Estados Unidos, además de ofertar hasta un 30% algunos de sus productos.

Carter’s mencionó en el comunicado que tanto los cambios en los hábitos de los consumidores como las nuevas tarifas arancelarias han afectado los márgenes de ganancia, al respecto Westenberger destacó que es considerable el impacto que esta situación tiene sobre el negocio.

Por otra parte, el director ejecutivo Douglas Palladini mencionó que con esta decisión Carter’s no solo ahorrará $35 millones de dólares, sino que podrán costear sus contratos de arrendamiento.

“Es fundamental que Carter’s fortalezca nuestra cultura orientada al rendimiento, en la que un menor número de personas tenga mayor responsabilidad y rendición de cuentas. Para lograrlo, planeamos reducir los puestos administrativos en aproximadamente un 15% de aquí a finales de 2025. Creemos que estas medidas optimizarán los procesos y la toma de decisiones en Carter’s”, dijo Palladini.

