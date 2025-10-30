DoorDash y Gopuff se unen para ofrecer descuentos en supermercados a beneficiarios de SNAP en noviembre

Tras el anuncio por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre la suspensión en la distribución de cupones de alimentos provenientes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para más de 42 millones de estadounidenses por falta de fondos.

La compañía de pedidos en línea y entrega a domicilio, DoorDash, y la empresa de bienes de consumo y entrega de alimentos, Gopuff anunciaron que ofrecerán descuentos en supermercados a los beneficiarios de SNAP durante el mes de noviembre.

Debido al cierre de gobierno, el programa social se quedó sin fondos para distribuir su asistencia económica en el mes de noviembre; sin embargo, ante la situación, ambas empresas indicaron cómo los beneficiarios de SNAP pueden obtener sus descuentos.

Ofertas de DoorDash

En el caso de DoorDash indicó que los beneficiarios de SNAP no tendrán cargos de entrega o servicio en un pedido durante noviembre, esto aplicará para aquellos clientes que vinculen sus tarjetas de beneficios EBT.

La opción estará disponible para la compra en: Dollar General, Food Lion, Sprouts, Schnucks, Giant Foods, The GIANT Company, Hannaford; Stop & Shop, Hy-Vee, Giant Eagle, Wegmans.

Los beneficiarios SNAP deberán tener un código promocional para canjearlo por la oferta, la cual estará disponible desde el 1 hasta el 30 de noviembre. La empresa de pedidos en línea prevé que más de 300,000 pedidos serán eximidos de cargos.

Descuentos de Gopuff

Gopuff por su parte, anunció que ofrecerá un descuento de $50 dólares en la compra de alimentos para beneficiarios de SNAP. La oferta se dividirá en dos tiempos de $25 dólares cada uno.

El primero será desde 1 hasta el 15 de noviembre utilizando el código SNAPRELIEF; y el segundo será desde el 16 al 30 de noviembre usando el código SNAPRELIEF2 al finalizar la compra. Para participar en este descuento, los beneficiarios deberán agregar una tarjeta EBT a la cuenta de Gopuff.

