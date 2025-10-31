Salen a la luz las posibles causas de la muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

El pasado 18 de octubre el mundo de la música se vistió de luto con la muerte de Sam Rivers, quien tenía tan solo 48 años y era bajista de la agrupación Limp Bizkit.

El reconocido músico, quien fue uno de los fundadores de la famosa agrupación, fue hallado muerto en el baño de su casa en Orlando, Florida, sin que, hasta el momento, se hayan revelado las causas de su muerte.

Si bien aún no se sabe de qué murió, en horas recientes el Departamento del Sheriff del Condado de St. Johns. dio a conocer detalles preliminares de lo que sucedió al interior del hogar del afamado músico.

En el informe se menciona que Sam Rivers, quien fue encontrado boca abajo en el baño de su residencia, pudo haber fallecido a causa de un paro cardíaco o a causa de una embolia pulmonar provocada por una caída.

A pesar de esas hipótesis, las autoridades aún no comparten un reporte final sobre lo que realmente paso en los instantes previos a que Keely hallara el cuerpo inconsciente del músico y bañado en un charco de sangre.

Las conclusiones a las que han llegado las autoridades se deben a que Sam Rivers presentaba un corte en el ojo, lo que hace pensar que sufrió una caída antes de morir.

También se señaló que su rostro y cuello mostraban una coloración azul oscura, mientras que el resto de su cuerpo estaba enrojecido, signos que demostrarían que el reconocido bajista sufrió una embolia pulmonar o un evento cardíaco agudo.

¿Quién fue Sam Rivers?

Sam Rivers fue uno de los pilares fundamentales en la formación de Limp Bizkit en Jacksonville, Florida, en 1994. La banda, una fusión de hard rock y rap, se abrió camino hasta alcanzar fama mundial a finales de los años 90. Junto al baterista John Otto, Rivers se crió en un ambiente musical y posteriormente conoció al vocalista Fred Durst cuando ambos trabajaban en un local de Chick-fil-A. La alineación clásica de la banda se completó en 1996.

Como miembro de este grupo triple nominado al Grammy, Rivers contribuyó a algunos de los himnos como “Rollin’ (Air Raid Vehicle)”, “Take A Look Around” y la explosiva “Break Stuff”.



A lo largo de su carrera, Limp Bizkit lanzó seis aclamados álbumes de estudio, muchos de ellos con certificación de platino.



La trayectoria de Rivers con la banda no estuvo exenta de dificultades. En 2015 se vio obligado a abandonar temporalmente la agrupación debido a una enfermedad hepática causada por un consumo excesivo de alcohol. Tras someterse con éxito a un trasplante de hígado, Rivers se reincorporó a la banda tres años después.

