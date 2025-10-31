Toyota RAV4 2026: prueba de manejo de nueva versión Woodland

El Toyota RAV4 2026 es la sexta generación del SUV más vendido en Estados Unidos. Este modelo, lanzado por primera vez en 1996, llega ahora en tres diseños: Core, Sport y el nuevo Woodland, el más preparado para la aventura con su aspecto “rugged”. Se ofrece además en dos motorizaciones: híbrida e híbrida enchufable.

El Toyota RAV4 Woodland 2026 que probamos en este video es la versión más aventurera del lineup. Combina el ya conocido motor 2.5 litros de cuatro cilindros con un sistema híbrido que entrega 236 caballos de fuerza y 163 libras-pie de torque, junto a tracción All Wheel Drive estándar.

Y en la opción híbrida enchufable la potencia sube hasta 324 hp y 201 libras-pie de torque, y ofrece hasta 49 millas de autonomía eléctrica.

En diseño, Toyota apuesta por un frontal tipo “nariz de martillo”, faros LED rediseñados y detalles exclusivos del Woodland, como faros de niebla Rigid Industries, rines de 18 pulgadas con neumáticos all-terrain, defensas en negro mate y un nuevo color exclusivo: Urban Rock.

Interior del Toyota RAV4 Woodland 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El interior presenta pantalla central de 10.5 pulgadas, cuadro digital de 12.5 pulgadas, y sistema de reconocimiento de voz que se activa con el “Hey Toyota” y viene mejorado con IA.

Las versiones híbridas del Toyota RAV4 2026 (HEV) llegarán a los concesionarios en diciembre de 2025, mientras que las híbridas enchufables (PHEV) estarán disponibles en la primavera de 2026.

