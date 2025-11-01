Andrea, hija de Andrés García, llegó al altar con el productor Larry Robinson

La socialité y actriz Andrea García dejó a más de uno con la boca abierta luego de reaparecer en redes sociales con la noticia de su enlace matrimonial con el productor estadounidense Larry Robinson, esto luego de un compromiso exprés de apenas 4 meses. ¡Aquí te contamos los detalles!

Por medio de su perfil oficial en Instagram, la hija del fallecido actor Andrés García dio una mirada inédita a lo que aconteció durante la emotiva ceremonia, misma que solo contó con la presencia de su círculo más cercano.

Y es que a través de las fotografías y videos compartidos, la ex participante de “Rica, Famosa, Latina” dejó ver que los grandes ausentes de la velada fueron sus hermanos Leonardo y Andrés Jr., hecho que bien podría ser explicado por la poca convivencia que mantienen gracias a sus lugares de residencia.

“Ella vive en EE.UU., es muy hermética con sus cosas, como bien sabemos… pero mi mejor auguro. Cuídalo”, declaraba su hermano Leonardo hace unos meses, cuando salió a la luz la noticia de su compromiso.

No obstante, a su lado estuvo su única hija, de nombre Charlotte, quien posó muy feliz junto a los enamorados en el resto de las postales. Por su parte, el productor y manager estuvo acompañado por su hermana, Dolores Robinson, así como la actriz Idalia Valles y el actor Brando Guzmán, talentos a los que representa.

“Como dijo mi hermosa hija: ‘casada y enamorada’. Tu eres mi milagro hecho realidad, estoy muy feliz y agradecida por nuestra nueva vida juntos, te amo con el alma”, escribió Andrea García para acompañar el carrusel de imágenes que publicó y que a solo pocas horas de salir a la luz ya había desatado una ola de comentarios.

Mientras tanto, el feliz novio tampoco dejó pasar la oportunidad de expresar su emoción con un post en Instagram: “Estoy muy feliz de anunciar mi matrimonio con la mujer más maravillosa del mundo, mi esposa, Andrea García Robinson”, indicó desde su plataforma.

