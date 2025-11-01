Muere Héctor Terrones, diseñador de Gloria Trevi y Cecilia Galliano, a los 58 años

El mundo de la moda mexicana está de luto por el sensible fallecimiento del diseñador Héctor Terrones, quien a lo largo de su carrera vistió a algunas de las mujeres más bellas de la industria, como es el caso de las mexicanas Montserrat Oliver y Gloria Trevi, así como de la argentina Cecilia Galliano.

El deceso del modista, quien tenía 58 años, se dio a conocer este sábado en medio de la polémica en la que se vio envuelto, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitara una orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso sexual.

La noticia de su partida fue confirmada por algunas de sus personas más cercanas, quienes recurrieron a las redes sociales para darle el último adiós y lamentar su irreparable pérdida.

“Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz”, publicó Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, en Instagram.

Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte del connotado diseñador, sin embargo, surgieron rumores que todo habría sido provocado por una complicación que presentó por una bacteria que contrajo, tal y como lo dio a conocer el periodista Héctor Navarro, sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

¿Quién fue Héctor Terrones?

Héctor Terrones nació en Ciudad de México en 1966, siendo hasta los años noventa que su carrera como diseñador despuntó, lo que le permitió trabajar de fijo con varias celebridades, mientras que a otras las vistió en ocasiones especiales, como ocurrió con diversas reinas de belleza.

El fallecido diseñador estudió en la Universidad Jannette Klein y fue el primer mexicano en presentar una pasarela en el Museo del Louvre, en París, lo que internacionalizó su carrera y le dio gran reconocimiento.

