Shakira y Gerard Piqué venden en varios millones su antigua mansión en Barcelona

La cantante Shakira se anotó recientemente un gran triunfo con la venta de la mansión que compartió con Gerard Piqué.

El inmueble, ubicado en la ciudad de Barcelona y donde el exfutbolista le habría sido infiel a Shakira con Clara Chía, fue negociado en $12 millones de dólares.

De acuerdo al paparazzo Jordi Martin, quien fue el encargado de soltar la bomba, el nuevo dueño sería nada más y nada menos que Lamine Yamal, quien recientemente puso punto final a su historia de amor con Nicki Nicole.

La venta de la casa se habría concretado el pasado lunes 27 de octubre, luego de que la joven promesa del Barcelona abriera la billetera y desembolsara la citada cantidad de dinero.

Además de haberse hecho de la casa principal, la operación también incluyó la casa donde vivían los padres de futbolista, por lo que Lamine ya tendría todo un imperio a su orden.

La venta de la casa, diseñada por la arquitecta Mireia Admetlle, se produjo tres años después de la separación de Shakira y Gerard Piqué, quedando aún pendientes otras más.

