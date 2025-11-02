Julia Fox criticada por su polémico disfraz de Halloween de Jackie Kennedy ensangrentada

Julia Fox está en el medio de una polémica. La actriz y modelo italiana provocó una ola de críticas por presentarse en una fiesta de Halloween en Nueva York vestida con el icónico traje rosa que Jackie Kennedy llevó el día que su esposo, el presidente John F. Kennedy, fue asesinado en 1963.

El disfraz que lució Fox incluía manchas de sangre simuladas, recreando la imagen histórica en la que Jackie Kennedy se negó a cambiarse la ropa manchada tras el asesinato de JFK, como un símbolo de dignidad y dolor que la actriz quiso representar con un mensaje de poder y resistencia.

Sin embargo, el disfraz de la actriz fue recibido con severas críticas. La familia Kennedy expresó su rechazo por el uso de este traje, considerado un símbolo histórico de una tragedia nacional e íntima.

Foto Andy Kropa/Invision/AP

Jack Schlossberg, nieto de Jackie Kennedy, calificó el acto de Julia Fox como “repugnante, desesperado y peligroso”, señalando que glorifica la violencia política y descontextualiza un episodio de dolor profundo para la familia y la nación.

Por su parte, Julia Fox defendió su elección argumentando que no se trataba solo de un disfraz, sino de un “homenaje a la valentía de Jackie Kennedy” y su protesta silenciosa al no cambiarse el traje ensangrentado.

“Estoy vestida como Jackie Kennedy con el traje rosa. No como un disfraz, sino como una declaración. Cuando su esposo fue asesinado, ella se negó a cambiarse la ropa ensangrentada y dijo: ‘Quiero que vean lo que han hecho’”, dijo Fox.

La actriz enfatizó que quiso destacar la imagen como un símbolo que conjuga “belleza y horror, elegancia y devastación”.

“La delicadeza del traje rosa y el salpicado de sangre representa una de las yuxtaposiciones más inquietantes de la historia moderna: belleza y horror, calma y devastación”, agregó.

El controversial disfraz que eligió Julia Fox abrió un debate sobre los límites éticos en la elección de disfraces para Halloween, especialmente cuando estos aluden a episodios violentos o traumáticos de la historia.

