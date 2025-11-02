Lyndor Arthur predice que Yarde la tendrá difícil contra Benavídez

Lyndor Arthur, excampeón de peso semicompleto, predijo que Anthony Yarde no la tendrá fácil cuando enfrente a David Benavídez por el título de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 22 de noviembre en el Riad.

En declaraciones a Pro Boxing Fans, Arthur explicó que si Yarde no aprovecha y noquea a Benavídez en los primeros asaltos del enfrentamiento, no podrá vencer al mexoamericano.

“Benavidez no es tan alto como pensaba al lado de Yarde, pero aun así creo que lo tendrá muy difícil. Creo que Yarde tendrá que noquearlo rápido si quiere ganar”, dijo.

David Benavídez confía en que saldrá victorioso ante Anthony Yarde. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde espera dar la sopresa y poder vencer a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Sigue leyendo:

· David Benavídez promete una guerra contra Anthony Yarde en Arabia Saudita

· David Benavídez reconoce que Yarde es duro, pero dice estar en otro nivel

· Entrenador asegura que David Benavídez dominará a Anthony Yarde