Eddie Hearn espera que Ortiz quiera pelear contra Boots Ennis

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, comentó que espera que Vergil Ortiz y su equipo quieran pelear realmente contra Jaron ‘Boots’ Ennis si vence a Erickson Lubin este sábado 8 de noviembre.

En una entrevista con la revista The Ring, Hearn expresó que viajará con Boots Ennis a Dallas para ver el combate de Ortiz Jr. y presionarlos para que la pelea se concrete a continuación.

“Siempre quieres ganar un título mundial, pero lo cierto es que la mejor pelea que se puede dar en la división de las 154 libras es Boots contra Vergil Ortiz. (…) Es que esta es la pelea de la que todo el mundo habla. Así que Boots y yo viajaremos a Dallas para ver a Vergil Ortiz contra Lubin y demostrar nuestro interés en que se concrete. Sé que Óscar y Eric también quieren organizar grandes peleas”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. es el favorito para ganar la pelea contra Erickson Lubin. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Creo que están dispuestos, así que solo espero que Vergil y su equipo realmente la deseen. Porque, para mí, es la mejor pelea de la división. Si no podemos conseguirla, no podremos hacer que Vergil Ortiz pelee. Pero si él no quiere aceptarla, por supuesto, buscaremos al ganador de Murtazaliev contra Kelly, o quizás al campeón de la AMB, Abass Baraou, nosotros mismos”, agregó.

En el pasado, Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. El mexoamericano subió a las 154 libras y se convirtió en campeón interino de peso mediano junior del CMB, mientras que el estadounidense permaneció en la categoría y se coronó monarca unificado.

Jaron Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima. El estadounidense ahora quiere enfrentar al ganador del combate entre el mexoamericano y Erickson Lubin.

En cambio, en su última pelea, Ortiz Jr. retuvo su título interino al vencer a Israil Madrimov por decisión unánime de los jueces. Ahora el campeón subirá el ring contra Lubin en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

Jaron Ennis quiere enfrentar a Vergil Ortiz Jr. a continuación. Crédito: Chris Szagola | AP

Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

