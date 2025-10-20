Robert García: Ortiz vs. Ennis es la pelea más importante del boxeo

El entrenador Robert García aseguró que la posible pelea entre Vergil Ortiz Jr. y Jaron ‘Boots’ Ennis es la pelea más importante para el boxeo, incluso si no hay cinturones en juego.

En una entrevista con Fight Hub TV, García cree que Boots Ennis puede lastimar a Ortiz Jr. y vencerlo si el enfrentamiento, que supuestamente ya está acordado de parte del estadounidense, se concreta.

“Esa es la pelea más importante del boxeo sin cinturones. Si intentamos forzarlo, podríamos lastimarlo (a Vergil). Así que buscamos la pelea más importante. Es contra ‘Boots’. No necesitan un cinturón. Pueden pelear por los títulos interinos, y es una pelea enorme”, dijo.

Jaron Ennis debutó con buen pie en las 154 libras . Crédito: Chris Szagola | AP

En el pasado, Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. El mexoamericano subió a las 154 libras y se convirtió en campeón interino de peso mediano junior del CMB, mientras que el estadounidense permaneció en la categoría y se coronó monarca unificado.

En su última pelea, Ortiz Jr. retuvo su título interino al vencer a Israil Madrimov por decisión unánime de los jueces. Ahora el campeón subirá el ring contra Lubin el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En cambio, Jaron Ennis debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima. El estadounidense ahora quiere enfrentar al ganador del combate entre el mexoamericano y Erickson Lubin.

Erickson Lubin es el próximo rival de Vergil Ortiz Jr. Crédito: John Locher | AP

Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Erickson Lubin planea vencer a Vergil Ortiz para convertirse en el mejor de 154 libras

· Vergil Ortiz sobre pelea con Erickson Lubin: “Quiero ganar y lucir bien”

· Jaron Ennis predice Vergil Ortiz Jr. vs. Erickson Lubin: “50-50”