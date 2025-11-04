Estrategias para jubilados con Medicare que buscan ahorrar dinero

Comenzar la jubilación sin un fondo de ahorro puede resultar al largo plazo una situación dificultosa, ya que uno de los mayores gastos a los que se enfrentan los adultos mayores es la atención médica.

En el caso de los jubilados por el Seguro Social inscrito en Medicare, estos pueden darse cuenta de que una parte de sus prestaciones va al pago de sus facturas médicas, es por esa razón que aquí te presentamos algunas estrategias para reducir los costos.

Evitar penalizaciones

El período de inscripción son tres meses antes o tres meses después de haber cumplido 65 años, si al finalizar ese tiempo no se realiza la solicitud de Medicare se corre el riesgo de quedarse sin la cobertura, además de tener que pagar un recargo del 10%.

Planes de cobertura

Cada año, el servicio de Medicare tiene unas fechas exactas para inscripciones entre el 15 octubre y el 7 de diciembre, en ese tiempo los ya inscritos pueden hacer cambios a sus planes de cobertura, adaptándolos de esa manera a sus necesidades esto podría hacerle ahorrar dinero si opta por uno de menos coste.

Servicios gratuitos

Dentro del servicio de Medicare hay coberturas gratuitas, los afiliados deben estar al tanto de estas asistencias, ya que puede ser de gran ayuda al momento de ahorrar dinero.

Plan Medicare Advantage

Si bien, este es un servicio que ofrece planes limitados a redes de proveedores específicos, hay quienes suelen acudir a proveedores fuera de la red, en algunos casos estos pueden ofrecer menor cobertura o sobrepasar el límite anual del plan.

