Trabajador hispano acusado de tocar indebidamente a tres niñas en un TJ Maxx de Nueva York

Un hombre de origen hispano de 44 años, identificado como Jimmy Harry Velasquez Gómez, fue arrestado por la policía del condado de Suffolk, en Nueva York, tras ser acusado de abusar sexualmente de tres niñas en diferentes fechas dentro de una tienda TJ Maxx en Medford, Long Island.

De acuerdo con las autoridades, el último incidente ocurrió el miércoles por la noche, cuando Gómez supuestamente tocó a una niña de 9 años en el interior del establecimiento. Fue detenido tres días después.

Los detectives determinaron que el acusado ya había protagonizado dos incidentes anteriores en la misma tienda: uno en abril, cuando presuntamente manoseó a una niña de 7 años, y otro en septiembre, con una víctima de 11 años.

La defensa alega un “malentendido”

El abogado defensor de Gómez, Joseph Hanshe, declaró el lunes que su cliente niega las acusaciones y que los hechos fueron malinterpretados.

“Él afirma que simplemente pasaba por el pasillo y que solo la rozó”, dijo Hanshe en un comunicado. “Dijo que no hizo nada malo”.

Las autoridades informaron que Gómez, trabajador de mantenimiento y originario de Honduras, reside en el condado de Suffolk desde hace unos nueve años. Su estatus migratorio no fue aclarado de inmediato.

Enfrenta cargos por abuso sexual infantil

El hombre fue acusado de tres cargos de abuso sexual en primer grado y tres cargos adicionales de poner en peligro el bienestar de un menor, según el Departamento de Policía del condado de Suffolk.

Gómez se declaró inocente y permanece detenido con una fianza de $50,000 dólares en la tercera comisaría del condado. Los fiscales advirtieron que podrían presentarse más cargos a medida que avance la investigación.

