Rolly Romero se ofrece para pelear con Jake Paul: “Será noqueado”

Rolando ‘Rolly’ Romero, campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se ofreció para pelear con Jake Paul en las 200 libras tras caerse su combate contra Gervonta Davis y predijo que lo noqueará.

En una transmisión en vivo en redes sociales, Rolly Romero declaró que está listo para subir al ring con Paul y acabar de una vez por todas con el “boxeo de YouTube” porque lo tiene harto.

“Voy a abofetear a Jake Paul en la cara porque, ante todo, estoy harto de esto del boxeo de YouTube. Estoy más harto de esto del boxeo de YouTube que todos los demás, soy el mejor en el peso welter, hermano. ¿Qué tal ser el mejor en el peso crucero? Yo y Jake peleamos en dos semanas, estaré listo en una”, dijo.

“Estaré listo para abofetear a Jake Paul en la cara en tan solo una semana. El equipo de Jake Paul no me va a dejar ganar, creo que Jake Paul me tiene miedo. Voy a arrasarlo, Jake Paul sería noqueado en frío por mí, hermano. Sí, Jake Paul será noqueado en frío, no soy pequeño, eso 200 libras ahora mismo“, agregó.

A pesar del deseo de Rolly Romero, el peleador puertorriqueño primero debe cumplir con su defensa obligatoria ante Shakhram Giyasov, por lo que podría no suceder el encuentro con el boxeador convertido en Youtuber.

Recordemos que Tank Davis fue demandado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad hace pocos días y esto causó la cancelación del evento planeado en Miami el 14 de noviembre.

Esta disputa fue muy criticada desde que se anunció por la diferencia de peso entre ambos, ya que Jake Paul pelea en las 200 libras y Gervonta Davis en 135 libras, pero los peleadores llegaron a un acuerdo e iban a subir al ring en un peso pactado de máximo 195 libras.

Jake Paul no enfrentará a Gervonta Davis por los problemas legales que atraviesa. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se coronó campeón de la AMB en las 147 libras después de dominar con facilidad a King Ry. El peleador estadounidense ahora tiene marca de 17 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

