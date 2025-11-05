Ryan García agradece al CMB tras quitarle la suspensión

Ryan García agradeció en sus redes sociales al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras quitarle oficialmente la suspensión y reintegrarlo a la clasificación del organismo, ahora que está cerca de pelear por el título.

En una publicación en su cuenta oficial en X, García aseguró que está más que listo para convertirse en un verdadero campeón y representar al organismo de la mejor forma posible.

“Estoy oficialmente sin suspensión del CMB. Quiero agradecer al CMB por reconocer mis esfuerzos de cambio y tomar esta decisión. Estoy listo para ponerme ese cinturón verde y oro, y representarlo como un verdadero campeón”, escribió el californiano.

I’m officially unbanned from the WBC



I want to thank the WBC for seeing my efforts of change and making this decision.



I’m ready to put that green and gold belt on and representing as a true champion 👊🏻 — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) November 4, 2025

Recordemos que King Ry fue expulsado por del CMB por hacer comentarios racistas y discriminatorios durante una transmisión en vivo en 2024, año en el que el pugilista dio positivo por dopaje tras su pelea con Devin Haney y sufrió de problemas de salud mental.

Pero, tras una evaluación documentada a la que fue sometido el californiano, se determinó que cumplió exitosamente con los requisitos que le pidió el CMB para ser nuevamente parte del mismo.

Según reportó Mike Coppinger a la revista The Ring, Ryan García está cerca de cerrar un acuerdo con Mario Barrios para disputar el título de peso welter del organismo en el primer trimestre de 2026 y los equipos de ambos ya han intercambiado contratos.

El californiano ya había expresado su interés en enfrentar a Barrios para hacerse con el título y buscar un combate por dinero contra Manny Pacquiao o una revancha con Rolando ‘Rolly’ Romero. Esta noticia no ha caído muy bien en los fanáticos porque piensan que está recibiendo una oportunidad injusta.

Mario Barrios podría poner en juego su cinturón muy pronto contra Ryan García. Crédito: Ryan Hafey & Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera ante Rolly Romero. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

