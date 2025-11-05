Timothy Bradley llama “tonto” a Davis tras cancelarse pelea con Paul

Timothy Bradley llamó “el tipo más tonto de la historia del boxeo” a Gervonta ‘Tank’ Davis tras cancelarse su pelea de exhibición con Jake Paul y por tirar a la basura una bolsa de $40 millones de dólares.

En una entrevista en su canal de Youtube, Bradley comentó que no entiende cómo Tank Davis desperdició esta oportunidad y también criticó a Most Valuable Promotions (MVP) – promotora de Jake Paul- por no tener un plan B sabiendo los problemas legales del campeón de 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Hablemos un poco de Tank. Debes de ser el tipo más tonto en la historia del boxeo. ¡$40 millones de dólares tirados a la basura! Es como, $40 millones de dólares, hermano, literalmente, una fortuna tirada a la basura. No lo entiendo”, dijo.

Gervonta Davis fue demandado nuevamente por violencia doméstica. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“MVP Promotions, o como sea que llamen a su promotora, parece una promotora de novatos. No sabían con qué se estaban metiendo. No tenían ni idea. Esto siempre ha sido lo suyo con Tank. Siempre ha salido a relucir en las últimas peleas de su carrera. MVP, son una promotora de novatos; deberían haber tenido un plan B. Deberían haber tenido un boxeador de reserva. Deberías haber tenido un plan B por si acaso Tank Davis no aparecía. Ahora quedan como idiotas”, agregó.

Recordemos que Tank Davis fue demandado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad hace pocos días, debido a un incidente que habría ocurrido en un club nocturno en Miami Gardens, Florida, el pasado 27 de octubre.

Este problema legal causó la cancelación de la disputa que había sido muy criticada desde que se anunció por la diferencia de peso entre ambos, ya que Jake Paul pelea en las 200 libras y Gervonta Davis en 135 libras, pero los peleadores habían acordado subir al ring en un peso pactado de máximo 195 libras.

Esta no es la primera vez que Gervonta Davis afronta un problema con la justicia. En 2020 estuvo implicado en un accidente de tráfico que dejó cuatro personas lesionadas, incluyendo una mujer embarazada.

Jake Paul aseguró que Gervonta Davis no es un profesional y que trabajar con él fue una pesadilla. Crédito: Julio Cortez | AP

Este mismo año también fue arrestado por presunta violencia doméstica, ya que su ex pareja -con la que tiene dos niños- denunció que fue agredida por el peleador, pero el caso se archivó porque la víctima decidió no continuar con la acusación.

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Lamont Roach Jr. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

