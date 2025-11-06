Joanna Vega-Biestro recibe duro golpe al enterarse al aire de la muerte de su papá

La presentadora Joanna Vega-Biestro, quien forma parte del programa ‘Sale el Sol’, recibió un muy duro golpe, la mañana del jueves 6 de noviembre, luego de que recibiera la noticia de que su padre había fallecido.

La periodista se encontraba al aire en la emisión cuando recibió una llamada con la desgarradora noticia, la cual la llevó a abandonar el foro de grabación de forma inmediata.

La partida de don Alejandro Vega Torra tomó a todos por sorpresa en el foro del programa de Imagen Televisión, quienes no daban crédito a lo que estaban viviendo y en especial su compañera.

Luego de que Joanna abandonara el show todos sus compañeros se reunieron al centro del set y compartieron con la audiencia el doloroso momento por el que estaban atravesando, incluso Ana María Alvarado no pudo contener las lágrimas.

“Tenemos que dar una noticia muy triste porque estábamos aquí en el programa y, desafortunadamente, hablaron para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro. Lo sentimos mucho. Descanse en paz”, soltó Ana María Alvarado.

Tras el mensaje de la periodista tocó el turno a Mauricio Mancera, quien también tuvo unas palabras de aliento para su compañera en este momento tan complicado.

“Descanse en paz, don Alejandro Vega Torra, papá de Joanna. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a Joanna y a toda su familia, a sus hermanos. Fue una noticia de improviso, triste, que recibimos hace unos minutos mientras estábamos al aire. Son de las notas que uno nunca quisiera dar y menos cuando se trata de un familiar de alguien tan querido para todos nosotros”, apuntó el animador.





Hasta el momento no se han revelado los motivos de la muerte de don Alejandro Vega Torra.

