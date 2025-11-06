Maestra baleada por alumno en Virginia recibirá compensación de $10 millones

Abigail Zwerner, exprofesora en la escuela primaria Richneck de la ciudad de Newport, Virginia, vivió un momento que cambió su vida el pasado 6 de enero 2023, cuando un niño le disparó en la mano y en la parte superior del pecho.

A más de dos años de aquel momento, un jurado de Virginia dictaminó que una subdirectora actuó con negligencia grave y otorgó a la maestra, una indemnización de 10 millones de dólares, con intereses a partir del 1 de junio de 2024.

Zwerner acusó al exadministradora en una demanda de ignorar repetidas advertencias de que el niño tenía un arma. Minutos más tarde, fue baleada mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su aula de primer grado. Había solicitado 40 millones de dólares.

La demanda alegaba que Parker tenía el deber de proteger a Zwerner y a los demás tras haber sido informada de la presencia del arma. Los abogados de Zwerner afirmaron que Parker no actuó en las horas previas al tiroteo, a pesar de que varios miembros del personal escolar le habían comunicado que el estudiante llevaba un arma en su mochila.

Además, el tiroteo ocurrió el primer día después de que el estudiante regresara de una suspensión por haber golpeado el teléfono de Zwerner dos días antes.

Zwerner declaró que se enteró de la existencia del arma antes del recreo por una profesora de lectura a quien los alumnos habían avisado. El tiroteo ocurrió unas horas después. A pesar de sus heridas, Zwerner logró sacar rápidamente a sus alumnos del aula. Finalmente, se desmayó en la oficina de la escuela.

Zwerner pasó casi dos semanas en el hospital, necesitó seis cirugías y no tiene plena movilidad en la mano izquierda. Una bala pasó muy cerca de su corazón y permanece alojada en su pecho.

En tanto, en una resolución poco común, la madre del estudiante fue condenada a casi cuatro años de prisión por negligencia infantil grave y cargos federales por posesión de armas. Su hijo declaró a las autoridades que obtuvo la pistola de su madre trepando a un cajón para alcanzar la parte superior de la cómoda, donde el arma se encontraba en el bolso de su madre.

A raíz del incidente, el superintendente de la escuela fue despedido y el subdirector renunció. Desde entonces, la escuela primaria Richneck ha instalado seguridad a tiempo completo y detectores de metales.

