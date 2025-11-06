¡Marc Anthony rinde homenaje a Eva Longoria y J Balvin en su fundación!

Con el “Changing Lives, Building Dreams” (Cambiando Vidas, Construyendo Sueños), la Fundación Maestro Cares, cofundada por el artista Marc Anthony y el empresario Henry Cárdenas, celebró su duodécima gala anual en el lujoso Cipriani Wall Street.

La noche, que reunió a filántropos, líderes empresariales y figuras del entretenimiento, tuvo como objetivo recaudar fondos para transformar la vida de niños y comunidades vulnerables en América Latina y Estados Unidos.

La velada sirvió para rendir homenaje a personalidades destacadas por su impacto en la cultura, la filantropía y la responsabilidad social. Entre los galardonados más destacados estuvieron:

Eva Longoria: La actriz, productora y activista recibió el Premio Maestro Cares Community Hero (Héroe de la Comunidad) por su incansable labor a través de la Eva Longoria Foundation, la cual se enfoca en impulsar la educación y el emprendimiento entre mujeres y jóvenes latinos.

J Balvin: El reconocido artista colombiano fue distinguido con el Premio Pionero del Empoderamiento Cultural por su compromiso en la promoción de la cultura latina y su liderazgo en la concienciación sobre la salud mental.

Jeffrey Soffer: Presidente y CEO de Fontainebleau Development, fue honrado con el Premio al Liderazgo Visionario.

Pedro Carvajal: El empresario y filántropo recibió el Premio a la Responsabilidad Social.

El evento, presentado por Adrienne Bailon-Houghton, estuvo cargado de momentos emotivos y entretenimiento. Los asistentes disfrutaron de una presentación musical íntima y especial de Marc Anthony y su banda. También participaron como invitados especiales el reconocido conferencista y autor Daniel Habif y el comediante Radel Ortiz.

Al dirigirse a los presentes, Marc Anthony reflexionó sobre el significado de la noche: “Para Henry y para mí, esta noche no se trata solo de una gala; es un recordatorio poderoso de lo que podemos lograr cuando el talento y la generosidad se unen”.

Agradeció a los homenajeados por ser “seres humanos ejemplares” y destacó que el evento representa “un impulso colectivo que transforma destinos”.

Detrás de la fundación

Los fondos recaudados durante la gala estarán destinados a financiar los programas de la Maestro Cares Foundation, que se centran en proporcionar vivienda, educación y salud a niñas, niños y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Fundada en 2012, Maestro Cares ha financiado hasta la fecha 44 proyectos en 17 países, impactando la vida de miles de niños. Además, a través de su Programa de Becas, ha apoyado a más de 150 estudiantes latinos con becas educativas, apoyando su desarrollo académico y personal.

Jeffrey Soffer, Marc Anthony, Eva Longoria, Pedro Carvajal y J Balvin. Crédito: Fundación Maestro Cares.

