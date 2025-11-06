¡Marc Anthony rinde homenaje a Eva Longoria y J Balvin en su fundación!
En la gala de la Fundación Maestro Cares, cofundada por Marc Anthony, se reunieron varias figuras bajo el lema ‘Changing Lives, Building Dreams’
Con el “Changing Lives, Building Dreams” (Cambiando Vidas, Construyendo Sueños), la Fundación Maestro Cares, cofundada por el artista Marc Anthony y el empresario Henry Cárdenas, celebró su duodécima gala anual en el lujoso Cipriani Wall Street.
La noche, que reunió a filántropos, líderes empresariales y figuras del entretenimiento, tuvo como objetivo recaudar fondos para transformar la vida de niños y comunidades vulnerables en América Latina y Estados Unidos.
La velada sirvió para rendir homenaje a personalidades destacadas por su impacto en la cultura, la filantropía y la responsabilidad social. Entre los galardonados más destacados estuvieron:
- Eva Longoria: La actriz, productora y activista recibió el Premio Maestro Cares Community Hero (Héroe de la Comunidad) por su incansable labor a través de la Eva Longoria Foundation, la cual se enfoca en impulsar la educación y el emprendimiento entre mujeres y jóvenes latinos.
- J Balvin: El reconocido artista colombiano fue distinguido con el Premio Pionero del Empoderamiento Cultural por su compromiso en la promoción de la cultura latina y su liderazgo en la concienciación sobre la salud mental.
- Jeffrey Soffer: Presidente y CEO de Fontainebleau Development, fue honrado con el Premio al Liderazgo Visionario.
- Pedro Carvajal: El empresario y filántropo recibió el Premio a la Responsabilidad Social.
El evento, presentado por Adrienne Bailon-Houghton, estuvo cargado de momentos emotivos y entretenimiento. Los asistentes disfrutaron de una presentación musical íntima y especial de Marc Anthony y su banda. También participaron como invitados especiales el reconocido conferencista y autor Daniel Habif y el comediante Radel Ortiz.
Al dirigirse a los presentes, Marc Anthony reflexionó sobre el significado de la noche: “Para Henry y para mí, esta noche no se trata solo de una gala; es un recordatorio poderoso de lo que podemos lograr cuando el talento y la generosidad se unen”.
Agradeció a los homenajeados por ser “seres humanos ejemplares” y destacó que el evento representa “un impulso colectivo que transforma destinos”.
Detrás de la fundación
Los fondos recaudados durante la gala estarán destinados a financiar los programas de la Maestro Cares Foundation, que se centran en proporcionar vivienda, educación y salud a niñas, niños y comunidades en situación de vulnerabilidad.
Fundada en 2012, Maestro Cares ha financiado hasta la fecha 44 proyectos en 17 países, impactando la vida de miles de niños. Además, a través de su Programa de Becas, ha apoyado a más de 150 estudiantes latinos con becas educativas, apoyando su desarrollo académico y personal.
