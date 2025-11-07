André Jardine elogia a Brian Rodríguez por gran nivel con América y Uruguay

El entrenador del Club América, André Jardine, destacó el gran momento que atraviesa el delantero uruguayo Brian Rodríguez, quien se ha consolidado como una de las figuras más determinantes del conjunto azulcrema en el torneo Apertura 2025 y también ha recuperado protagonismo con la selección de Uruguay.

El técnico brasileño aseguró que el crecimiento de Rodríguez ha sido constante desde su llegada al equipo y que su madurez futbolística se refleja en su rendimiento actual.

“Brian madura cada semestre. Yo lo veo muy maduro en todos los aspectos de su vida. Sabe que lo que haga en este equipo va a marcar su carrera, incluso con su selección”, expresó Jardine en conferencia de prensa.

Jardine: “Brian Rodríguez está cerca de su mejor versión”

El estratega del América resaltó que ha trabajado de cerca con el futbolista uruguayo desde su llegada al banquillo, con el objetivo de potenciar su talento y convertirlo en un jugador determinante tanto en el club como a nivel internacional.

“Desde que llegué al América le di a Brian una atención importante porque me pareció que podía ser trascendental para el equipo. Creo que no tenía una relevancia tan fuerte cuando llegué, y traté de ayudarlo a complementarse como jugador; hoy podemos verlo cerca de su mejor versión, lo que puede traerle un gran futuro”, explicó el técnico brasileño.

Rodríguez ha respondido con un semestre sobresaliente: es el máximo goleador del América con siete anotaciones, siendo pieza clave en la ofensiva que mantiene al equipo entre los principales candidatos al liderato del Apertura.

Una de las claves del gran momento de Brian Rodríguez ha sido su continuidad. Jardine destacó que el jugador ha logrado mantenerse libre de lesiones, algo que le ha permitido alcanzar un ritmo constante y recuperar la confianza que necesitaba para rendir al máximo nivel.

“Hoy lo vemos cada vez mejor. Ha pasado un tiempo sin lesiones y eso le ha favorecido para el nivel que muestra. Me siento muy contento por su evolución. Claro que espero que marque diferencia en momentos decisivos como lo ha hecho hasta ahora”, añadió Jardine.

