Carles Puyol cataloga como “fenómeno” a Jorge ‘Mágico’ González

El exfutbolista español Carles Puyol no escatimó en elogios hacia Jorge “Mágico” González, a quien calificó como “un fenómeno” durante una conferencia de prensa celebrada este viernes en San Salvador.

El histórico defensor del Barcelona se encuentra en El Salvador junto a otras figuras del fútbol mundial para disputar el partido de leyendas entre el Barcelona y el Real Madrid, que se jugará en el Estadio Nacional que lleva precisamente el nombre del legendario jugador salvadoreño.

“Será un placer jugar con él, compartir con él”, dijo Puyol ante los medios, recordando que ya tuvo la oportunidad de enfrentarlo en un amistoso en 2018. “Nos va ayudar a hacer un buen partido. Ha sido un fenómeno. Ha sido un placer jugar con él; no sé cuál es su estado físico, pero seguro la calidad es muy buena”, agregó el catalán, quien fue capitán del Barcelona y campeón del mundo con España en 2010.

El encuentro, que reúne a exjugadores de ambos gigantes del fútbol español, marca la primera vez que el clásico de leyendas se disputa en Centroamérica. Además, será una ocasión especial para ver nuevamente al “Mágico” enfundado en la camiseta blaugrana, la misma que vistió en 1984 cuando compartió vestuario con Diego Maradona durante una gira por Estados Unidos.

Pepe bromea sobre el estilo de vida del “Mágico”

El exdefensor portugués Pepe, quien también forma parte del plantel del Real Madrid Leyendas, no se quedó atrás en los comentarios sobre la figura salvadoreña. Entre risas, recordó la fama de González fuera de las canchas.

“Después de hacer una pesquisa, he visto que muchos han dicho que le gustaba más la noche que el fútbol”, comentó el exmadridista. “Espero que mañana no llegue con tantas ganas contra nosotros y nos permita ganar el partido”, añadió entre carcajadas.

A lo largo de su carrera, Jorge González fue reconocido tanto por su talento descomunal como por su vida bohemia. Diversas anécdotas cuentan que el salvadoreño combinaba actuaciones brillantes en la cancha con noches de fiesta que, en ocasiones, se extendían hasta el amanecer. Sin embargo, su habilidad, carisma y autenticidad lo convirtieron en una leyenda viva del fútbol centroamericano.

Un clásico de leyendas para el recuerdo

Además de Puyol y Pepe, la rueda de prensa contó con la presencia de Yaya Touré e Iker Casillas, quienes también destacaron la importancia del evento. “Un clásico siempre es un clásico, aunque seamos exjugadores. Queremos defender nuestra camiseta y que la gente disfrute de un gran espectáculo”, señaló Puyol.

El “partido de leyendas” promete ser una fiesta para los aficionados salvadoreños, que podrán ver en acción a ídolos de diferentes épocas compartiendo el campo con su máximo referente. Y como dijo Puyol, el espectáculo está garantizado, porque cuando el “Mágico” González aparece, el fútbol siempre se convierte en arte.



