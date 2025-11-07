‘En Casa con Telemundo’ celebra importante triunfo sobre Univision: “Somos número 1”

La guerra por el rating no da tregua entre Telemundo y Univision, donde ambas cadenas siguen haciendo hasta lo imposible por apoderarse de la audiencia, tal y como quedó demostrado con el dominio que ha tenido ‘En Casa con Telemundo’ con respecto al programa de la competencia.

El pasado jueves los presentadores de la emisión vespertina celebraron que llevan 6 semanas consecutivas siendo los amos y señores de la tardes.

“Estamos de fiesta celebrando que estamos en el primer lugar de audiencia por 6 semanas consecutivas. Hay que agradecer a nuestro público por mantenernos ahí siendo líderes”, dijo Carlos Adyan ante la algarabía de Aleyda Ortiz, Chiky Bombom y Gabriel Coronel, quien también dio unas palabras.

“¿Saben cuál es la bendición? Que nosotros no tomamos la decisión, sino todos ustedes en casa al darnos la oportunidad de ser parte de sus hogares”, dijo Gabriel Coronel.

Además de ellos, la cuenta de Instagram de la emisión también destacó el importante logro de uno de los programas líderes de la cadena.

“Gracias a ustedes por tanto apoyo ❤️ No es suerte… es pasión, entrega y una conexión real con nuestra gente ¡Somos una gran familia y seguimos imparables! 🔥”, se lee en el mensaje publicado en Instagram por el show que comenzó en plena pandemia y que pasó de durar media hora a dos con el pasar de los años.

El logro del show fue celebrado por los televidentes a través de diversos mensajes que dejaron en la zona de de comentarios de la publicación.

“Felicidades. En especial a Chiky que es la que nos brinda alegría y deseos de ver el programa”, “Mi mamá los ama”, “Son los mejores ❤️ 👏🔥❤️”, se lee en algunos de los comentarios que han recibido por parte de los fans.

