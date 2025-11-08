Biden le atribuye a Trump haber “destrozado” la Constitución, el estado de derecho y la democracia

Joe Biden, expresidente de la nación, señaló al mandatario Donald Trump como responsable de haber “destrozado” a la nación en los pocos meses que lleva al frente la Casa Blanca.

Durante su participación en una gala organizada en Omaha por el partido demócrata de Nebraska, Biden señaló que, así como demolió el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile, Trump y sus políticas están arrasando con la nación.

“Sabía que Trump iba a arrasar con el país, pero no tenía ni idea, tengo que admitirlo, no sabía que iba a haber una demolición real. Es un símbolo perfecto de su presidencia.

Trump ha arrasado no solo con la Casa Blanca, sino también con la Constitución, el estado de derecho y nuestra propia democracia”, expresó.

El demócrata quien en su momento fue obligado por su propio partido a renunciar a su idea de contender para reelegirse, le exigió al actual jefe de la nación dejar de trabajar para los ricos y enfocarse en las necesidades de la ciudadanía, pues es a ella a quien le debe haber llegado a Washington.

“Ahora dice que estamos, entre comillas, ‘en una época dorada’. El único oro es lo que él cuelga en la repisa de la chimenea.

Francamente, usted actúa de una manera que nos avergüenza como nación. Usted trabaja para nosotros, señor presidente; nosotros no trabajamos para usted. Usted trabaja para nosotros, no solo para los multimillonarios y millonarios. ¡Estoy enojado!”, enfatizó.

Joe Biden se comprometió a no permitirle que Donald Trump dañar al país más de lo que lo hecho ya. (Crédito: Gerald Herbert / AP)

Biden le recordó a Trump que el resultado de las elecciones efectuadas esta semana, donde los demócratas se impusieron a los republicanos es el reflejo del hartazgo de la ciudadanía hacia su manera de gobernar y sobre lo que le aguarda al partido conservador el año entrante.

“Ahora Trump y sus amigos republicanos están recortando los fondos públicos para la atención médica y encareciéndola para prácticamente todos. Sin embargo, el pueblo estadounidense está enviando un mensaje… a Trump y a sus seguidores.

Conozco esta nación. Conozco al pueblo estadounidense. Y esto es lo que sé: nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el presidente, puede destruir nuestra democracia si nos mantenemos unidos y luchamos por ella”, externó.

