Dalílah Polanco se pronuncia sobre la muerte del papá de Joanna Vega Biestro

La presentadora de televisión Joanna Vega Biestro se encuentra de luto por el lamentable fallecimiento de su padre, y tras darse a conocer la noticia, cada vez son más los artistas que le envían mensajes de apoyo y pronta resignación. Tal es el caso de su amiga y compañera Dalílah Polanco, quien recurrió a sus redes sociales para abordar el tema con una especial petición al público.

Por medio de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la finalista de “La Casa de los Famosos México” decidió agradecer las muestras de cariño que su amiga ha recibido, especialmente porque han sido un bálsamo para su corazón.

“Me di el permiso de hacer este live para pedirles de todo corazón que le manden amor. Que así como hubo personas que se atrevieron a hacer leña del árbol caído, que se note el amor maravilloso que podemos brindarle a una persona cuando la necesita”, declaró durante el live.

Ante sus miles de seguidores, Dalílah Polanco confirmó que se encontraba junto a la periodista en el momento en el que le informaron sobre la muerte de su padre: “Estuve en Sale el Sol en la mañana, llegué tempranito, estuvimos platicando, estábamos felices, estábamos bromeando. Y a media mañana le avisaron que su papá se había ido“, contó.



Al ser cuestionada por los internautas sobre cómo ha sobrellevado esta pérdida Joanna Vega Biestro, la estrella de obras como “Dos Locas de Remate” y “Los monólogos de la vagina” dejó claro que se mantiene contenida por sus seres queridos.

“Martha se quedó otro ratito con ella ahorita. Yo la seguiré abrazando cada día y le seguiré, pues dando mi cariño, mi cuidado y, si ustedes pueden, así como me están marcando de amor, me están llenando de amor, llénenla a ella, porfa“, dijo para finalizar.

