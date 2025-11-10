Errol Spence dice que no le sorprendió la victoria de Crawford sobre Canelo

Errol Spence Jr., exmonarca unificado de 154 libras, expresó que no le sorprendió para nada la victoria de Terence Crawford sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez que lo coronó como campeón indiscutido de peso supermediano.

En una entrevista con Fighthub TV, Spence Jr. comentó que para Crawford fue fácil llegar al peso y lo manejó bien ante Canelo Álvarez, por eso considera que es uno de los grandes del boxeo.

“(Crawford) es uno de los grandes, sin duda. Crawford hizo lo suyo, se vio bien, se vio fuerte. Cargó bien el peso, no puedes decir nada malo al respecto. No me sorprendió, Canelo no es un tipo grande de todos modos, comenzó en 147 y subió a 168. Crawford, siento que él pesa alrededor de 169, 170 libras. Así que siento que fue algo fácil para él hacer el peso, se vio bien lo manejó bien”, dijo.

El entrenador BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

Recordemos que Errol Spence Jr. conoce muy bien el poderío de Bud, ya que en julio de 2023 recibió una paliza del ahora monarca indiscutido de 168 libras y perdió su invicto en el deporte. De hecho, el estadounidense no sube al ring desde esa derrota.

En su última presentación sobre el ring, Terence Crawford mostró su superioridad frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113.

Con este resultado, el peleador estadounidense destronó al mexicano en el peso supermediano e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras y que podría volver a la acción en marzo. Los nombres de David Benavídez y Hamzah Sheeraz suenan como los posibles rivales de Bud a continuación.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

