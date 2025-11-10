Sedanes que pueden durar más de 250,000 millas

Aunque los sedanes ya no son los protagonistas del mercado automotor, su reputación por comodidad y solidez sigue intacta. Estos vehículos, diseñados para ofrecer espacio y estabilidad en viajes largos, pueden durar muchos años si se les da el mantenimiento adecuado.

No obstante, algunos modelos destacan más que otros por su capacidad para superar cifras impresionantes de kilometraje sin fallos significativos.

El estudio de iSeeCars analizó miles de unidades en circulación y determinó cuáles son los sedanes que más probabilidades tienen de sobrepasar las 250,000 millas (unos 402,000 kilómetros) sin reparaciones mayores. El resultado confirmó una tendencia conocida: las marcas japonesas continúan siendo sinónimo de confiabilidad y resistencia.

Lexus ES: elegancia que perdura

Dentro del listado, el Lexus ES aparece como uno de los sedanes más duraderos. Este modelo combina lujo, eficiencia y un historial de confiabilidad difícil de igualar. Bajo el capó, equipa un motor V6 que genera 306 caballos de fuerza, ofreciendo un equilibrio ideal entre rendimiento y suavidad.

Aunque el modelo 2026, perteneciente a la octava generación, es demasiado reciente para tener datos concluyentes, las generaciones previas demuestran su fiabilidad.

Según iSeeCars, el Lexus ES tiene una probabilidad del 7,5% de alcanzar las 250,000 millas sin problemas graves. Una cifra que reafirma la reputación de Lexus en el segmento premium.

Honda Accord: el eterno referente de confiabilidad

Si hay un sedán que simboliza la durabilidad, ese es el Honda Accord. A lo largo de décadas, este modelo ha mantenido una reputación impecable en cuanto a fiabilidad y confort.

Actualmente se encuentra en su décima generación, iniciada en 2018, y sus propietarios destacan la suavidad de manejo y la eficiencia de su motor L4 turboalimentado, que genera 194 caballos de fuerza en la versión base.

De acuerdo con el estudio, el Accord presenta un 8,8% de probabilidad de superar las 250,000 millas, una cifra que lo coloca como uno de los autos más duraderos del mundo. Además, su equilibrio entre tecnología, espacio y eficiencia lo mantiene como una de las opciones preferidas entre quienes buscan un sedán que dure muchos años.

Toyota Camry: eficiencia y resistencia sin rival

El Toyota Camry continúa siendo un referente entre los sedanes medianos. Este modelo, que se encuentra en su sexta generación desde 2017, combina un diseño sobrio con una ingeniería de alto nivel.

El Camry 2026 solo se ofrece en versión híbrida, con un rendimiento combinado de 52 millas por galón y una potencia total de 225 caballos de fuerza.

Según los datos de iSeeCars, el Camry tiene una probabilidad del 9,0% de alcanzar las 250,000 millas. Su reputación no solo se basa en cifras: miles de propietarios aseguran que, con un mantenimiento adecuado, puede durar más de una década sin mayores reparaciones. En la batalla por la durabilidad, sigue siendo el rival directo del Honda Accord.

Acura ILX: el compacto que se niega a desaparecer

Aunque el Acura ILX fue descontinuado en 2022 para dar paso al nuevo Integra, su fiabilidad lo mantiene vigente en el mercado de autos usados. Equipado con motores de 1,6 y 2,0 litros, y una versión híbrida similar a la del Honda Civic, el ILX ofrecía una conducción ágil y un consumo eficiente.

A pesar de haber salido de producción, los datos revelan que el Acura ILX tiene un 10,6% de probabilidad de alcanzar las 250,000 millas.

Su sólida construcción y el respaldo de la ingeniería de Honda lo convierten en una excelente opción de segunda mano para quienes buscan un sedán compacto y duradero.

Honda Civic: un clásico indestructible

El Honda Civic es uno de los modelos más confiables del mundo, y su longevidad es prueba de ello. Desde su primera generación, ha sido sinónimo de rendimiento, bajo consumo y durabilidad.

En su versión actual, el Civic equipa un motor L4 de 2,0 litros con 150 caballos de fuerza en la versión base, mientras que la variante Sport eleva la potencia a 200 caballos.

El estudio de iSeeCars señala que el Civic tiene un 10,9% de probabilidad de superar las 250,000 millas, lo que lo ubica entre los sedanes más resistentes del mercado. No importa si se trata de un modelo estándar o de alto rendimiento como el Type R: todos comparten el mismo ADN de fiabilidad.

Toyota Avalon y Lexus IS: los reyes del lujo duradero

El Toyota Avalon, aunque ya no se produce desde 2022, sigue siendo un ejemplo de cómo la calidad puede resistir el paso del tiempo.

Equipado con un motor L4 de 2,5 litros que generaba 205 caballos de fuerza, este sedán ofrecía un confort premium y un desempeño sobresaliente. Según iSeeCars, tiene un 18,9% de probabilidad de alcanzar las 250,000 millas, lo que lo convierte en uno de los autos más longevos de su segmento.

Por su parte, el Lexus IS, que continúa en el mercado con su tercera generación, demuestra que el lujo y la durabilidad pueden ir de la mano.

El modelo 2025 recibió mejoras estéticas y tecnológicas, y se ofrece en versiones que van desde un motor turbo de 241 caballos hasta un potente V8 de 472 caballos de fuerza. Con una probabilidad del 27,5% de superar las 250,000 millas, el IS se consolida como el sedán más duradero del estudio.

