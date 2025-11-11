Detienen a sospechoso por matar a mujer en Long Beach y llevar el cuerpo a México

Un hombre es sospechoso de haber matado a la madre de sus dos hijos en Long Beach y de haber trasladado el cuerpo de la mujer a México.

Fiscales de México informaron del arresto de “Erik N.” por su presunta responsabilidad de cruzar la frontera desde California con el intento de ocultar el cuerpo de la víctima, identificada como Aracely Romero Acevedo, según la cadena ABC.

La Fiscalía General del Estado de Baja California dijo que alrededor de las 8:30 p.m. de este sábado recibieron el reporte de una persona fallecida que estaba en el interior de un vehículo en el distrito El Centenario, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, México.

Servicios de emergencia confirmaron que la víctima fue encontrada en el asiento del pasajero sin signos de vida y con indicios visibles de violencia, incluyendo un posible estrangulamiento.

El sospechoso, identificado únicamente como “Erik N.”, presunta pareja sentimental de la víctima, fue detenido en el lugar, según un comunicado de los fiscales mexicanos.

Al sujeto se le acusa de haber cometido el crimen en Long Beach y posteriormente de cruzar la frontera de San Diego a Tijuana, México, para ocultar el cuerpo de la mujer.

El hombre fue transferido a la custodia de la oficina del fiscal general de México mientras se llevaba a cabo la investigación.

Según Erik Almanza, hijo de “Erik N.”, recibió una llamada de su padre alrededor de las 8:00 p.m. del sábado y le confesó que había asesinado a su madre, informó la cadena ABC.

Almanza mencionó que su padre ya se encontraba en Tijuana, y le mencionó durante la llamada que iba a esconder los restos de la mujer y que se entregaría a las autoridades.

El hijo expresó que sus padres habían tenido una discusión esa tarde y que la mujer llevaba a su padre al trabajo alrededor de las 3:00 p.m.

Al parecer, el sospechoso llevaba más de 20 años viviendo en Estados Unidos sin papeles migratorios. Los fiscales están en contacto con las autoridades de Long Beach para recabar más información que ayuden a esclarecer el caso.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, se tuvo una reunión con agentes del FBI y funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles para intercambiar información relevante.

“Aunque el delito se cometió en territorio estadounidense, la Fiscalía General del Estado continuará con las acciones legales correspondientes, ya que el hombre tiene un expediente de investigación abierto en Tijuana“, dijeron los fiscales mexicanos en un comunicado de prensa.

Erik Almanza dijo que su madre nació y creció en Tijuana antes de mudarse a los Estados Unidos, donde se graduó de una escuela técnica para trabajar en facturación médica antes de hacer trabajos relacionados con impuestos.

