Mapa del frío extremo en EE.UU.: las temperaturas en el país en los próximos días 

Gran parte del territorio de los Estados Unidos se prepara para uno de los descensos térmicos más severos del año. Y es que debido a una masa de aire ártico procedente de Canadá que avanza hacia el sur y el este del país, se presentarán temperaturas que caerán entre 10 °C y 20 °C por debajo de lo normal, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Los efectos más intensos se sentirán entre el jueves 13 y el domingo 16 de noviembre, con heladas, viento gélido y nevadas que afectarán desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México.

Las regiones más afectadas

De acuerdo con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), el sistema cubrirá más de dos tercios del país. En algunos puntos del medio oeste y del sur profundo, los valores podrían acercarse a niveles récord, especialmente en zonas rurales y valles. El NWS advirtió además que “las mínimas históricas podrían igualarse o superarse en regiones del sureste y Florida”, donde el aire polar se dejará sentir con fuerza inusual para noviembre.

Los efectos más intensos se sentirán entre el jueves 13 y el domingo 16 de noviembre. Crédito: ArtShotPhoto | Shutterstock

El frente gélido golpeará de lleno a Dakota del Norte, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois, Ohio, Kentucky, West Virginia, Oklahoma, Texas, Alabama, Georgia, Tennessee y el norte de Florida, según reportes de Associated Press y Newsweek.

En estas zonas, el aire ártico traerá sensaciones térmicas que oscilarán entre -10 °C en el medio oeste y 0 °C en el sur, condiciones que podrían afectar carreteras, cosechas y sistemas eléctricos.

Scientific American también advirtió que se trata de una irrupción temprana de frío que podría “romper récords de temperatura no vistos en décadas”, mientras que Severe Weather Europe destacó que en algunas regiones del centro del país las anomalías térmicas serán de hasta 30 °F (-1 °C) o más por debajo del promedio estacional.

Heladas, nieve y ráfagas de viento

El impacto no se limita al termómetro. De acuerdo con la NOAA, los estados cercanos a los Apalaches y los Grandes Lagos podrían recibir entre 10 y 20 centímetros de nieve, especialmente por el efecto lago en zonas próximas a Lake Erie, donde se emitieron advertencias por nevada intensa. Según AP News, las acumulaciones podrían dificultar el tránsito y aumentar el riesgo de accidentes por hielo en carretera.

Las ráfagas también intensificarán la sensación térmica. En ciudades como Chicago, Cleveland, Atlanta o Dallas, los termómetros marcarán las temperaturas más bajas desde el invierno pasado, mientras que la exposición al viento podría hacer que el aire se sienta varios grados por debajo del valor real.

Duración y previsiones a corto plazo

El Climate Prediction Center anticipa que el aire ártico se mantendrá sobre Estados Unidos hasta mediados de la próxima semana, cuando comience a desplazarse hacia el Atlántico. Sin embargo, el noreste será probablemente la última región en recuperar temperaturas normales. El centro y sur del país, en cambio, continuarán con noches gélidas y mañanas bajo cero durante el fin de semana.

