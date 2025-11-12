Eiza González derrite las redes luciendo cuerpazo en bikini junto a su novio Grigor Dimitrov

La actriz mexicana Eiza González, quien en la actualidad mantiene un romance con el tenista Grigor Dimitrov, aprovechó los primeros días de noviembre para viajar a Costa Rica, en donde se dejó ver muy bien acompañada de su nueva conquista.

La escapada de la parejita se produjo tras la breve participación que el tenista búlgaro tuvo en el Paris Masters, torneo que marcó su regreso a las canchas tras más de tres meses de ausencia por una lesión.

Por medio de unas fotos y videos, que la propia Eiza compartió en su cuenta de Instagram, fue que pudimos ser testigos de lo enamorados que están y de lo bien que se ve ella en traje de baño.

“Pura Vida Mae 🤙”, se lee en el texto con el que la también cantante acompañó su publicación.

Entre los materiales que incluyó hay un video que la muestra disfrutando de un espectacular atardecer en la piscina infinita del Nekajui Peninsula Papagayo, a Ritz-Carlton Reserve, el hotel que eligieron para disfrutar de su escapada romántica en la localidad costarricense de Liberia.

También se dejó ver luciendo su envidiable figura en traje de baño durante la visita que hicieron a una cascada, así como en una selfie que se tomó frente al espejo.

La publicación de la estrella de Hollywood se llenó, como era de esperarse, de comentarios por parte de sus fans y de sus amigos famosos, quienes aman verla feliz y tan enamorada.

“Disfruta de mi PURA VIDA🇨🇷❤️”, le escribió Verónica Bastos, mientras que Rodner Figueroa le dedicó un: “No sufras tanto my love!!! 😍❤️👌🏼”, mientras que Jaydy Michel le dedicó unos emojis de fuego.

