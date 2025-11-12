Julión Álvarez causa controversia por pisar celular de fan durante concierto en México

El cantante Julión Álvarez está en el ojo del huracán por su actuar durante el concierto que ofreció el pasado 10 de noviembre en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, luego de que pisara el celular que un fan arrojó y que terminó cayendo sobre el escenario.

Por medio de un video, que se hizo viral en las redes sociales, se aprecia el instante en que el reconocido intérprete pisó el teléfono de su seguidor después de que el aparato lo golpeara en el pie izquierdo.

El incidente se produjo en medio de la interpretación del tema ‘Dime’, por lo que Julión no tenía la mirada puesta en la tarima, sino en su público, por lo que fue hasta instantes después que se percató que lo que había pisado era un iPhone y no algo de menor valor.

La reacción que tuvo Julión, tras percatarse de lo que hizo, no pasó desapercibida para nadie, pues algunos consideran que no debió actuar de esa manera, mientras que otros tantos salieron en defensa de su ídolo.

“Señor sangrón”, “Yo creo que no se fijó”, “Ni siquiera estaba mirando al piso, ademas, a quien se le ocurre lanzar un iPhone”, “Ni cuenta se dio”, “No sé por qué lo hizo, pero qué bueno que se lo quebró.

Hasta el momento ni Julión, ni nadie de su equipo de trabajo, se ha pronunciado sobre esta polémica, la cual está siendo comparada con lo que hicieron en el pasado Bad Bunny, Cardi B, Adele y otros famosos que han tenido altercados con sus seguidores.

