Autos históricos que podrían desaparecer antes de 2030

En menos de una década, el paisaje automotor podría lucir irreconocible. La electrificación global, los límites cada vez más estrictos de emisiones y la presión por la sostenibilidad están provocando una revolución sin precedentes.

Lo que antes era símbolo de potencia, tradición o confiabilidad, hoy se enfrenta al dilema de adaptarse o desaparecer.

Modelos que durante generaciones lideraron ventas, impulsaron economías locales y marcaron la cultura automovilística se encuentran ahora en el punto de inflexión más grande desde la invención del motor de combustión interna. Diez de ellos, verdaderos pilares del mercado global, podrían decir adiós antes de 2030.

El Toyota Corolla enfrenta su reinvención

Hablar del Toyota Corolla es hablar del automóvil más vendido en la historia. Desde 1966, más de 50 millones de unidades han salido a las calles del mundo. Pero incluso este gigante no escapa al cambio.

Toyota ya prepara una nueva generación con motores híbridos, eléctricos y plug-in hybrid, dejando atrás progresivamente las versiones tradicionales de gasolina.

La marca japonesa mantendrá la producción en el Reino Unido bajo su programa “Circular Factory”, centrado en el reciclaje y la reducción de residuos. Aunque el Corolla como nombre continuará, su ADN mecánico evolucionará para sobrevivir a las regulaciones ambientales que dominarán el final de la década.

El Ford F-Series: del poder al dilema eléctrico

La pick-up más popular de Estados Unidos, el Ford F-Series, ha sido durante décadas símbolo de fuerza y trabajo duro. Con más de 40 millones de unidades vendidas, su legado es indiscutible. Sin embargo, la llegada de la versión eléctrica F-150 Lightning no ha tenido el impacto esperado.

En octubre de 2025, Ford apenas vendió 1,500 unidades del modelo eléctrico frente a 66,000 versiones de gasolina, lo que llevó a la compañía a reconsiderar su estrategia.

Se evalúa la posibilidad de reducir o descontinuar la versión completamente eléctrica y enfocarse en opciones híbridas más accesibles. Un giro que podría redefinir a la icónica línea F-Series de cara al futuro.

El Honda Civic, un clásico que se electrifica

Con más de 25 millones de unidades vendidas, el Honda Civic ha sido sinónimo de eficiencia y juventud. Pero en los próximos años, ese perfil cambiará radicalmente. Honda trabaja en un Civic totalmente eléctrico bajo su nueva línea “0 Series”, que debutará hacia finales de los años 2020.

Además, la compañía lanzará más de 13 modelos híbridos entre 2027 y 2030, aprovechando motores mejorados de 1.5 y 2.0 litros. No se trata de un adiós inmediato, sino de una transición que marcará el fin de la era de los Civic de combustión pura.

SUVs que evolucionan sin desaparecer

El Toyota RAV4, líder de ventas entre los SUV en Estados Unidos, no desaparecerá, pero sí cambiará profundamente.

Su estrategia multitecnológica —con versiones híbridas, plug-in y eléctricas— lo coloca en una posición privilegiada para una transición más fluida hacia la electrificación total.

El caso del Honda CR-V es similar. En Canadá, el 65% de las ventas corresponden a la versión híbrida, un reflejo claro de cómo los consumidores están dejando atrás las motorizaciones tradicionales. Ambos modelos mantendrán su presencia, pero con una identidad renovada.

El ocaso de los muscle cars

El Dodge Challenger y el Dodge Charger marcaron una época dorada para los muscle cars estadounidenses. Sin embargo, la producción de ambos cesó en 2023. Sus sucesores serán eléctricos, lo que representa el fin de una era dominada por motores V8 rugientes y carrocerías agresivas.

Algo similar ocurre con el Chevrolet Camaro, cuya producción terminó en 2024. General Motors aún no confirma un reemplazo eléctrico, aunque todo indica que el Corvette asumirá el papel de modelo insignia de rendimiento dentro del portafolio de la marca.

El fin del rugido italiano y el salto británico

El Lamborghini Huracán, con su legendario motor V10 atmosférico, cerró su ciclo en 2024. Su heredero incorporará tecnología híbrida completa, transformando la esencia pura de combustión que caracterizó al modelo por más de una década.

Por su parte, Jaguar se prepara para convertirse en una marca exclusivamente eléctrica en 2025. Esto implica el adiós definitivo de modelos como el F-Type, XE y XF, sin planes de sucesores directos. Una transformación que pone punto final a su historia con los motores de combustión.

Mercedes-Benz redefine el lujo sin gasolina

La alemana Mercedes-Benz también avanza hacia un futuro libre de emisiones. La firma planea eliminar progresivamente sus convertibles, wagons y versiones de combustión específicas antes de 2030.

Su objetivo es contar con una gama totalmente eléctrica, respaldada por la plataforma MB.EA, diseñada para maximizar la eficiencia y la autonomía de sus nuevos modelos.

Antes de que termine la década, más de una docena de autos históricos se habrán transformado o desaparecerán completamente. Esta transición marca el final simbólico de los 150 años de dominio del motor de combustión interna.

