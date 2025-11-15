Geraldine Bazán deslumbra en redes con un look de blazer y medias

Siempre lista para dar de qué hablar con sus propuestas en moda, la actriz Geraldine Bazán volvió a hacer de las suyas en su más reciente aparición pública, demostrando por qué es considerada una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento latinoamericano. ¿En qué consistió dicha hazaña? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante su paso por la alfombra amarilla del evento que conmemoró el décimo aniversario de una reconocida marca departamental en México que la actriz de “100 Días para Enamorarnos” desató suspiros gracias al sensual atuendo que portó para la ocasión.

Se trató de un elegante vestido tipo blazer con estampado de líneas y rosas rojas que se abrazó a sus curvas. A la par de esta pieza, la mexicana lució unas medias y stilettos en color blanco que le dieron el toque atrevido a su look.

En cuanto a su beautylook, Geraldine Bazán optó por dejar su larga melena dorada en unas ondas suaves, así como un maquillaje natural en el área de los ojos para dar todo el protagonista a su mirada ojiazul.

Geraldine Bazán lució elegante en un atuendo formal. Crédito: Mezcalent

Cabe recalcar que esta no es la primera vez durante los últimos días que la estrella de la pantalla chica se vuelve el tema de conversación en las plataformas digitales gracias a su buen gusto al vestir.

Y es que no podemos olvidar que recientemente protagonizó una ola de halagos y felicitaciones por el lanzamiento de su nuevo proyecto en televisión, el melodrama “Mi Verdad Oculta”.

En dicha ocasión, la histrionisa inició esta etapa con un look de infarto que acentuó sus curvas y evidenció los resultados de su intensa rutina de ejercicio: un elegante vestido de seda en color morado, con cuello halter y espalda descubierta, que dejó poco a la imaginación.

El corte largo y ceñido de la pieza creada por el diseñador Trino Orozco se encargó de resaltar su figura de ‘reloj de arena’. Accesorios plateados como anillos y un brazalete fueron el complemento perfecto para su propuesta en moda.

Seguir leyendo:

• Geraldine Bazán arrasa en la presentación de “Mi Verdad Oculta” con un look de espalda descubierta

• Geraldine Bazán al fin revela por qué nunca volvería con Gabriel Soto

• Gabriel Soto y Geraldine Bazán dan la cara tras rumores de reconciliación